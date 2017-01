Oče male Lane: Določene stvari so se zelo zakomplicirale, a smo optimisti

»Včeraj se nismo javili, ker so se določene stvari z ožiljem zelo zakomplicirale, zato smo bili spet v negotovosti in seveda živčni. Danes je stanje nekoliko boljše, vendar še nismo na željenem cilju. Mi smo še naprej optimisti.« To je pred nekaj minutami iz Floride javil Marjan Beranič, oče male Mariborčanke Lane, ki je že pri petih letih imela odrasla stopala. Hvaležen je za skrb mnogih za njeno zdravje, hkrati pa dodaja, da zaradi obveznosti ne zmore vsakomur odgovoriti in prosi, da naj ne bodo jezni.

Marjana je javnost imela priložnost bolje spoznati v resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek. Prav tam je spregovoril o hčerinih težavah. Po odhodu iz šova brez glavne nagrade pa je na svobodi doživel pozitiven šok. Pomoč so namreč ponujali z vseh strani.