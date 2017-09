Obveščevalna agencija razkriva: Dora postala borka za Islamsko državo

ZAGREB – Hrvaška obveščevalna služba je ugotovila, da je na območju, ki ga je nadzirala Islamska država, bivalo sedem ljudi s hrvaškim državljanstvom. Med njimi je le ena ženska, ki ima samo hrvaško državljanstvo (vsi ostali imajo dvojno in nikoli niso trajno prebivali na Hrvaškem). Gre za 30-letno Doro Bilić, ki naj bi bila v nekdanjem oporišču Islamske države, v kraju Raka. Tja naj bi prišla s svojim možem.

24sata.hr piše, da gre za Zagrebčanko iz ugledne družine, ki je bila vzgojena v katoliškem duhu, a se je kasneje spreobrnila v islam. V srednji šoli je imela odlične ocene in se vpisala na pravno fakulteto. Od tam se je, ker fakulteta zanjo ni predstavljala izziva, preusmerila in pridobila izobrazbo za fizioterapevtko. Ljubila je potovanja in prav v Londonu je spoznala prvega moža, kristjana. Ta se je spreobrnil v islam, pristopil pa naj bi tudi k radikalnim muslimanskim organizacijam. Močno naj bi vplival nanjo, zato je tudi sama zapustila svojo vero in prešla v islam. Ne glede na vse se zakon ni obdržal. Zapustila ga je in si poiskala še bolj skrajnega islamista Senada Avdića, ki so ga klicali Čađo. On je imel svojo družino, a jo je zaradi nje zapustil in z njo odšel v Sirijo. Tam naj bi se jima rodil otrok. Hrvaška obveščevalna služba piše, da je bila Dora v Siriji leta 2014 ranjena v napadih koalicijskih zračnih sil. Kot je znano, so te bombardirale samooklicano Islamsko državo.

V vrstah Islamske države naj bi bila še ena Hrvatica, in sicer Irena Horak. Poročena je bila s teroristom Anwarom al Awlakijem, ki pa je bil septembra 2011 ubit. Za njo so se izgubile vse sledi.