Obtičal med prtljago na letalu

CHARLOTTE – Poteka preiskava nenavadnega primera z letališča v ameriškem mestu Charlotte, Severna Karolina, saj se je dostavljavec prtljage znašel ujet na prostoru za prtljago na poletu v Washington D. C. Polet United Express 6060 je izvajal letalski prevoznik Mesa Airlines. Od letališča Charlotte-Douglas do mednarodnega letališča Washington Dulles je porabil uro in 22 minut. Šlo je za manjše reaktivno letalo embraer 175. Ob prihodu v prestolnico 45-letni Reginald Gaskin ni želel dajati izjav in pojasniti, kako se je zgodilo, da se je znašel v prtljažniku letala. Razkril je le, da je vse skupaj preživel brez poškodb. Da je nekdo v letalu, so odkrili šele med letom. »V prostoru za prtljago našega letala je bil najden uslužbenec letališča,« so v uradni izjavi potrdili pri United Expressu. »Na srečo tudi del letala, kjer so kovčki, ustrezno ogrevamo in v njem ohranjamo pritisk, tako da ni bil v nevarnosti. Zdaj poskušamo ugotoviti, kaj se je zgodilo.«