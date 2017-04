Oblasti prepovedale dostop do te priljubljene strani

ISTANBUL – Turške oblasti so danes v državi blokirale dostop do spletne enciklopedije Wikipedie, je potrdila turška komunikacijska agencija, ki pa ni pojasnila, zakaj je to storila. Wikipedia ni dosegljiva od 8. ure po lokalnem času.

»Po tehnični analizi in na podlagi zakona številka 5651 smo sprejeli administrativni ukrep za to stran,« je zapisala agencija.

Turški mediji so poročali, da so dostop onemogočili, ker Wikipedia ni umaknila vsebine, ki promovira terorizem in državo povezuje s terorističnimi skupinami.

Za zdaj ni nobenih znakov, kdaj bodo dostop spet omogočili, sodišče naj bi o tem odločalo v naslednjih dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Onemogočanje dostopa do spletnih strani in družbenih omrežjih je v Turčiji že v navadi, saj so že večkrat blokirali Twitter, Facebook in YouTube, pa tudi številne protivladne strani.