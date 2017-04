Oblačijo se kot nune in služijo s konopljo

Sestre iz doline, kakor si pravijo samooklicane nune iz okolice Merceda v kalifornijski Centralni dolini, so si za nalogo zadale zdraviti in ozaveščati ženske – z izdelki iz marihuane. Novodobne sestre, ki so svoj prostor našle v rodovitni Centralni dolini, kjer zraste več kot polovica vsega sadja, zelenjave in oreščkov, ki jih pridelajo v ZDA, poudarjajo, da ne pripadajo nobeni veliki religiji ali verski ločini.



»Me smo proti religiji, torej nismo religija. Imamo se za beguinke in svoje znanje črpamo iz časov pred prihodom krščanstva,« pravi soustanoviteljica sestrstva, 58-letna sestra Kate. (Mističarski beguinski redovi so nastali v srednjem veku, v njih pa so se povezovale ženske, ki so imele poseben odnos do boga, do svoje telesnosti in do jezika.)



Sveta konoplja



Sestre iz doline pravijo, da je sveta trojica zanje rastlina konoplje, še posebno industrijska konoplja, ki vsebuje zelo malo tetrahidrokanabinola (THC), psihoaktivne substance, ki jo v večjih količinah najdemo v indijski konoplji. Sedmerica nun zdaj vzgaja, žanje konopljo in izdeluje svoje izdelke iz konopljinega olja, obogatene s kanabinoidom CBD, ki ima številne zdravilne lastnosti, ni pa psihoaktiven. Kakor pravijo sestre, njihovi izdelki – raztopine, tinkture, olja in mila – krepijo zdravje in izboljšajo splošno počutje.



V ZDA sta doslej že dva ducata zveznih držav legalizirala neko obliko uporabe marihuane v medicinske ali rekreativne namene, čeprav je marihuana na zvezni ravni še vedno prepovedana kot mamilo. Kalifornija je rekreativno uporabo marihuane legalizirala novembra lani.



Sestre iz doline so v resnici bolj podjetnice kot redovnice. »Sestra postaneš s komercialnim razmerjem, se pravi, da prejmeš plačo ali zaslužiš provizijo. Za konopljo smo se odločile, ker hočemo osvoboditi ženske, ne pa jih delati še bolj odvisne,« pravi sestra Kate, katere pravo ime je Christine Meeusen. Sestre so lani prodale za 700.000 evrov izdelkov iz konoplje, kar je lep dosežek glede na to, da so se s prodajo začele ukvarjati šele januarja 2015.



Se bodo selile v Kanado?



Administracija novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, še posebno njegov pravosodni minister Jeff Sessions, dolgoletni kritik legalizacije marihuane, je vznemirila marsikoga v še sveži industriji gojenja in predelave konoplje. Toda nune pravijo, da jih je nova administracija le še utrdila v njihovem prepričanju. »Trump nas bo le prisilil, da se preselimo v drugo državo,« pravi Kate. »Naš odgovor je Kanada.« Sestre iz doline že zdaj prek spleta prodajo veliko izdelkov v Kanado in upajo, da bodo čez kakšna dva meseca odprle podružnico tudi na severni strani meje.



Kate je videz katoliške nune prevzela na enem od številnih protestov proti neoliberalnemu kapitalizmu leta 2011, znanih pod skupnim imenom Okupirajmo Wall Street. Ameriški mediji so jo hitro poimenovali Sister Occupy, kar bi se morda še najbolje prevedlo v sestro, ki okupira. In kakor pravi, katolikov ali drugih kristjanov to sploh ne moti: »Saj smo prejele kak sovražni klic, a katoliki razumejo, kaj počnemo.«