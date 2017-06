Objavili navodila, kako ravnati ob eksploziji jedrske bombe

Svetovne velesile druga drugi žugajo s svojim orožjem, zato ni nič nenavadnega, ko nekatere skrbi, da se bliža nova svetovna vojna. Na spletu so se pojavili tudi najrazličnejši napotki, kako ravnati, če v bližini eksplodira jedrska bomba.

Na samem kraju udara ljudje nimajo veliko možnosti za preživetje, eksplozijo in močan pok pa je mogoče videti na več kilometrov. Tisti, ki so oddaljeni nekaj kilometrov, imajo po poročanju portala Ready.org vseeno nekaj možnosti, da se izognejo usodnim poškodbam.

Njihovi nasveti so taki: ne glejte eksplozije, ves čas imejte odprta usta, da vam ne popokajo bobniči, takoj začnite teči, saj imate od 10 do 15 minut, da se izognete radiaciji. Izogibajte se visokih zgradb, poslušajte radio in televizijo, kjer boste dobili napotke, kam se odpraviti.

Prha nujna, balzam prepovedan

Če se v trenutku udara nahajate v naselju, poiščite zavetje nekje pod zemljo. Če takega zatočišča ni, poiščite zgradbo, ki je grajena z opeko ali betonom. Če ste izgubili družinske člane, jih nikar ne iščite. V prostoru, kamor ste se zatekli, se poskušajte čim bolj udobno namestiti, saj obstaja velika verjetnost, da boste tam več dni.

Če eksplodira, ko ste na prostem, lezite in si zavarujte glavo. Poiščite zatočišče in se zaščitite z oblačili. Ob prvi priložnosti se oprhajte, uporabite šampon, balzamu pa se izognite, saj povezuje substance, ki bi jih lahko imeli na sebi.

V trenutkih po eksplozije ne sedajte v avto. Poti, ki vodijo iz kraja, bodo verjetno preplavljene s pešci. Pa še to: steklo in kovina ne ščitita pred radiacijo.