Obiskovalci živalskega vrta v paniki: iz kletke je ušla volkulja

ZAGREB – Mlada volkulja je pobegnila iz kletke in se podila po zagrebškem živalskem vrtu. Obiskovalci so bili preplašeni, pristojni pa so jim svetovali, naj se skrijejo v zaprte prostore.

Oskrbniki so volkuljo nato kmalu našli in jo uspavali s strelom. Nepoškodovano so vrnili v kletko, obiskovalci pa so si vidno oddahnili.