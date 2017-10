Obetavne napovedi iz Nemčije

BERLIN – Nemška vlada je danes zvišala napoved rasti domačega gospodarstva za letos z 1,5 na dva odstotka BDP. Po navedbah gospodarskega ministrstva, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je za to zaslužno predvsem splošno gospodarsko okrevanje z močnim temeljem v nemškem gospodarstvu. Napoved za prihodnje leto so zvišali z 1,6 na 1,9 odstotka. Kot so navedli na nemškem gospodarskem ministrstvu, nemška podjetja trenutno izkoriščajo velik delež svojih proizvodnih zmogljivosti, brezposelnost ostaja rekordno nizka, inflacija pa je stabilna. Veliko si obetajo tudi od hitrejše rasti svetovnega gospodarstva in mednarodne trgovine, ki naj bi prispevala k dodatni rasti močno izvozno usmerjene Nemčije.

Gospodarska ministrica Brigitte Zypries je ob tem poudarila, da si mora tudi prihodnja vlada prizadevati za ohranitev in izboljšanje gospodarskih razmer. Ocenila je sicer, da je domače gospodarstvo dobro izkoristilo zalet in širše okrevanje, pri čemer je prepričana, da bo tako tudi v prihodnje. »Ugodne svetovne gospodarske razmere so oživile izvoz. To je spodbudilo zasebne investicije. Zaposlenost še naprej narašča,« je poudarila Zypriesova in izrazila zavezanost stališču, da morajo ugodne posledice visoke gospodarske rasti občutiti vsi državljani.

Izvoz se bo okrepil

Izvoz blaga in storitev se bo po ocenah ministrstva letos okrepil za 3,5 odstotka, prihodnje leto pa za štiri odstotke. Uvoz naj bi se okrepil za 4,4 oziroma 4,7 odstotka, domače povpraševanje pa za 2,2 oziroma 2,1 odstotka. Na področju gradbenih investicij letos pričakujejo 4,3-odstotno rast, prihodnje leto pa 3,4-odstotno. Zaposlenih bo po pričakovanjih letos 44,3 milijona oseb, prihodnje leto pa še pol milijona več. Brez dela naj bi bilo medtem 2,54 oziroma 2,47 milijona ljudi. Maloprodajne cene naj bi letos zrasle za 1,8 odstotka, prihodnje leto pa za 0,2 odstotne točke manj.

Dvig ocene rasti sledi torkovemu s strani Mednarodnega denarnega sklada (IMF), ki ima glede Nemčije enaka pričakovanja. Je pa IMF Nemčijo ob tem pozval, naj z investicijami spodbudi domačo potrošnjo in pomaga širiti svoj ekonomski razcvet v druge države.