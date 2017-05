Občani, pripravite se! Napovedujejo katastrofalni potres

Epicenter potresa na območju severnoanatolske tektonske plošče bi lahko bil povsem blizu Istanbula, prav zaradi bližine pa grozi huda nevarnost skoraj 15 milijonom prebivalcem, ki živijo na tem območju. Imeli bi namreč le nekaj sekund časa za bežanje oziroma iskanje primernega zatočišča.

Na tem območju večjega potresa ni bilo vse od leta 1766, čeprav se tu ves čas dogajajo tektonski premiki. V Istanbulu se tla že dolgo niso tresla, medtem ko so se na periferiji večkrat. To po mnenju znanstvenikov pomeni, da se kopiči ogromno tektonske energije, kar povečuje verjetnost potresa. Združeni narodi predvidevajo potres magnitude 7,5, v najslabšem primeru 7,7, kar bi lahko pomenilo med 70 do 90 tisoč žrtev. Škoda, ki bi lahko nastala, se ocenjuje na 40 milijard dolarjev, okoli 500 tisoč ljudi pa bi lahko ostalo brez doma, piše Daily Mail.

Pripravljenost prebivalcev ter oblasti je sila pomembna, saj bi na ta način lahko uravnavali promet, prižiganje rdečih luči na semaforjih, zapiranje mostov, predorov itd.