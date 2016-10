Obama Trumpu: Nehaj stokati

WASHINGTON – Ameriški predsednik Barack Obama je danes republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa pozval, naj neha stokati o volilnih prevarah in prirejeni tekmi v korist demokratke Hillary Clinton.

Trump namreč ugotavlja, da se mu 8. novembra na volitvah ne obeta nič dobrega, in ker trdi, da nikoli ne izgublja, se je, kot kaže, odločil, da bo tekmo vnaprej razglasil za prirejeno.

»Kaj takšnega se v sodobni ameriški politiki še ni zgodilo. Stokaš, še preden je tekme konec? Potem nimaš tistega, kar je treba za to delovno mesto,« je Trumpu sporočil Obama. Predsednik ZDA mu je to sporočil kar na današnji skupni novinarski konferenci z italijanskim premierjem Matteom Renzijem. Sicer ni nameraval govoriti o Trumpu, a je z veseljem pograbil novinarsko vprašanje, da je izrazil svoje ogorčenje. Ogorčen je tudi zaradi kongresnih republikancev. »Nobenega dokaza ni za Trumpove trditve, ampak gre le za diskreditacijo volitev,« je povedal Obama.

Skrbijo ga tudi Trumpove izjave o Rusiji. Republikanec se je doslej še malce otepal obtožb, da simpatizira z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, v ponedeljek pa je presenetljivo pritisnil na plin. Dejal je, da sta Obama in Clintonova uničila odnose z Rusijo, ki ne more prenašati ne enega in ne drugega. Rešitev za izboljšanje odnosov z Rusijo in njenim voditeljem Putinom pa naj bi bila izvolitev Trumpa, ki se bi s Putinom srečal takoj po inavguraciji.