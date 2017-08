O tem nam molčijo: Islamska država na vratih Evrope, teroristi našli novo bazo

MADRID – Več sto borcev Islamske države se je umaknilo v severno Afriko. Tam naj bi vzpostavili bazo za prihodnje teroristične napade v Evropi, je poročal britanski The Guardian. Na to so opozorili, potem ko so zadnji teroristični napad v Barceloni izvedli Maročani, medtem ko naj bi z bojišč v Siriji in Iraku v Maroko in Tunizijo prišlo še najmanj tisoč borcev Isisa.

Bližina Španije idealna za izvedbo novih napadov

Kot še poroča časnik, naj bi bili med borci v Maroku najpogosteje taki, ki so morali zapustiti evropske države zaradi neurejenega statusa, veliko jih je predvsem iz Francije. Zdaj je Evropa v strahu, da bi ti začeli izkoriščati bližino Španije za izvedbo novih napadov na stari celini.