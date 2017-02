Novozelandsko obalo preplavili mrtvi kiti

Južni otok na Novi Zelandiji se je v teh dneh spremenil v grozljivo prizorišče predsmrtnega boja največjih sesalcev na svetu. Na stotine kitov, tolikšnega števila v zadnjih letih v tej deželi ne pomnijo, je nasedlo na obalo, večina je po mučnem predsmrtnem boju izdihnila. Veliko Novozelandcev je odšlo v Farewell Spit reševat morske velikane, vendar je bilo za mnogo živali prepozno.



Kot poročajo novozelandski mediji, je na obali nasedlo 416 kitov, več kot 300 jih je še pred prihodom človeške pomoči storilo žalostni konec. Preživele so prostovoljci še včeraj hladili in mirili.



Znanstveniki ne vedo natančno, zakaj jih je toliko nasedlo. Včasih se zgodi, da se stari, bolni ali poškodovani zmotijo v smeri in po nesreči zaplavajo v plitvo vodo, iz katere ne morejo ven. Obstajajo tudi primeri, da kit, ki nasede, pošlje signal preostalim, ki nato končajo kakor on.



Kiti naj bi nasedli že v četrtek zvečer, reševalna akcija se je začela včeraj zjutraj. Kot so medijem sporočili poznavalci, bi bilo reševanje ponoči prenevarno. »V morje nam je uspelo vrniti nekaj kitov, vendar je v plitvini veliko mrtvih. To je zelo zelo žalostno. Ena najboljših novic je, da nam je nekaj kitov uspelo vrniti v globoko vodo in njihovi mladički so jim sledili,« je povedala prostovoljka.



Pomoč kitom sta organizirali organizaciji Projekt Jonah in državni oddelek za ohranjanje kitov, ki sta pripeljali ekipo 30 veterinarjev, specializiranih za kite.



Na obali Farewell Spit je veliko kitov nasedlo tudi februarja 2015, skoraj 200, 60 so jih rešili.



Po podatkih organizacije Projekt Jonah so najbolj množično nasedli leta 1918, ko je na obali novozelandskega otoka Chatham obtičalo 1000 kitov pilotov. Ti najpogosteje množično nasedejo, saj potujejo v velikih skupinah.