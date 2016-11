Novopečenim staršem zastonj počitnice

RIM – Hoteli v italijanskem Assisiju so začeli svojevrstno kampanjo, s katero želijo zvišati stopnjo rodnosti v državi. Vsem novopečenim staršem, ki so med bivanjem pri njih spočeli otroke, ponujajo povračilo stroškov ali zastonj bivanje v prihodnje.

Da bodo upravičeni do zastonj počitnic, bodo morali pari predložiti le rojstni list, s katerim bodo dokazali, da se je otrok rodil okoli devet mesecev po njihovem oddihu v Assisiju. »Rojstvo otroka je posledica velike ljubezni in to bi morali spodbujati kljub številnim težavam v življenju,« so poudarili organizatorji kampanje plodna soba.

Po navedbah Eugenia Guarduccija iz lokalnega turističnega združenja je namen kampanje spodbuditi turistični obisk rojstnega mesta Frančiška Asiškega ter tudi zvišati vse nižjo rodnost v Italiji.