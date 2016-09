Novo življenje na točki nič

V mesecih po 11. septembru 2001 so zakrpali poškodovani Pentagon, na polju v Pensilvaniji je zrasel spominski park, newyorška točka nič pa je bila globoka rana, ki se je le počasi in mukotrpno celila. Poldrugo desetletje pozneje bolečina ostaja, toda nekdaj pisarniško dolgočasen del mesta postaja živahno središče.



Gromozanski stroški



Pred meseci so odprli razvpito transportno središče, mogočno zgradbo še bolj razvpitega španskega arhitekta Santiaga Calatrave. Ta je uresničil svoj sloves, saj projekt ni samo gromozansko presegel stroškov gradnje, ampak so se ti skoraj podvojili, na skoraj štiri milijarde dolarjev. V pristaniški upravi New Yorka in New Jerseyja, ki bdi nad obnovo nekdanjega World Trade Centra in je financirala gradnjo, so bili tako osramočeni zaradi nabuhlega proračuna in nenehnih gradbenih zaostankov, da so mogočno zgradbo odprli brez vsake slovesnosti. Ko javna uprava ne izkoristi priložnosti, da bi se potrepljala po hrbtu, je to znak hudo skisanih stvari.



Oculus, kot je Calatrava poimenoval glavno dvorano, je s svojo streho iz stekla in belega jekla izjemno vpadljiva zgradba, jutranji in večerni sončni žar pa ji nadeneta skoraj vznemirljivo podobo. Nekateri v njej vidijo krila bele golobice – Španec ji pravi ptica, spuščena iz rok otroka –, druge je navdahnila s podobo prazgodovinskega okostja in so jo poimenovali Calatravasaurus. Morda jo bodo v prihodnosti Newyorčani občudovali, tako kot zdaj občudujejo sloviti brooklynski most in se nihče na sprašuje, koliko so njihovi dedje plačali za njegovo gradnjo. Toda za zdaj se predvsem pritožujejo.



Drzne zamisli privabljajo ljudi



Podobno, kot so se nad One World Trade Centrom ali stolpom svobode, kot so skoraj poimenovali najvišjo stavbo na ameriški celini. Prvotna drzna zamisel arhitekta Daniela Libeskinda je v rokah njegovega newyorškega kolega Davida Childa postal precej bolj praktična stavba. In tudi njo so po vseh prerekanjih odprli brez ceremonij. Čeprav nekateri še vedno vihajo nos, je večina sprejela stekleni stolp, ki odseva svojo okolico. Le spominski park ob njegovem vznožju je eden redkih projektov, ki so od vsega začetka želi hvalo. Odsevanje odsotnosti, kot so poimenovali bazena, v katera padajo slapovi vode, sta postala osrednja točka spodnjega Manhattna.



Stanovalci četrti so se dolgo bali, da bodo živeli v zmesi muzeja in pokopališča, toda 30 milijard dolarjev pozneje so priča preporodu. Muzej pod spominskim parkom je v dobrih dveh letih obiskalo kar 6,67 milijona obiskovalcev, in to kljub zasoljenim 24 dolarjem za vstopnico. Še dražji je obisk observatorija na vrhu Enice, toda 34 dolarjev ni odvrnilo treh milijonov ljudi, ki so v petnajstih mesecih občudovali osupljiv razgled. To ni slabo, če vemo, da veliko bolj slaven Kip svobode na leto obišče štiri milijone turistov.



Neverjeten preobrat



»Močno sem dvomil, ali bo območje okoli WTC oživelo kot utripajoči del mesta, ki nikoli ni spi. Toda kljub skrpucanemu načrtovanju, nenehnim zastojem, nastopaštvu in birokraciji politike se stvari odvijajo res dobro,« je ob desetletnici dejal John Mollenkopf, vodja središča za urbane raziskave na City University. Meščani to potrjujejo. Na dan, ko sta letali treščili v dvojčka, jih je na spodnjem Manhattnu živelo okoli 20.000, v naslednjih mesecih se jih je polovica odselila. Lani so jih našteli 70.000, odpirajo nove osnovne šole, ker narašča število otrok.



»Ne verjamem, da je kdo pričakoval tako krepak in hiter preobrat,« te dni ugotavlja Jessica Lappin, predsednica zveze spodnjega New Yorka. Po njenih besedah ne gre samo za fizično preobrazbo, temveč tudi za trdoživost soseske. »Ljudje bi po 11. septembru lahko obupali in nihče jih ne bi obsojal. Toda pokazali so žilavost in zavzetost, ki navdihujeta,« pravi Lappinova. Po vseh teh letih je četrt še vedno delovišče, nebo prekrivajo žerjavi, ceste so pregrajene z gradbenimi odri in ograjami, množica delavcev v čeladah se meša s čredami turistov.



Olajšave za najemnike



Do zdaj so dokončali tri stolpnice, gradijo številko tri in dva, ob izdatnih državnih olajšavah se priseljujejo številna podjetja. Nekdanjo mešanico finančnih, zavarovalniških in nepremičninskih velikanov nadomeščajo tehnološka, oglaševalna, medijska in informacijska industrija. Hkrati soseska, ki je pred napadom po peti uri popoldne povsem opustela, postaja novo nakupovalno središče mesta. Prišli so Apple, Gucci, Diane von Furstenberg, veleblagovnica Eataly, ki ponuja prehrambne izdelke z Apeninskega polotoka. Razcvetela se je hotelska ponudba (trenutno jih je 29, pred napadom jih je bilo le šest), prihajajo restavracije s slovito Nobu na čelu, preselila se bo iz Tribece. V prihodnjih letih naj bi na robu spominskega parka zrasla grška pravoslavna cerkev (prvotno so porušili padajoči ostanki dvojčkov). Zasnoval jo je Calatrava in načrt je na papirju krasen, toda ni povsem jasno, ali cerkvena skupnost, ki zbira donacije za načrtovanih 20 milijonov dolarjev vredno gradnjo, ve, v kaj se je spustila.



Vsi pa se strinjajo, da je oživitev spodnjega Manhattna najlepši spomenik tragediji, s katero so napadalci hoteli pohabiti mesto, ki simbolizira celotne ZDA.