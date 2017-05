Novo življenje cirkuških medvedov

Zobozdravstvena oskrba, prebivanje na prostem in sveže ribe namesto ostankov hrane in izkoriščanja. Življenje ukrajinskih rjavih medvedov, rešenih iz cirkusov in restavracij, kjer so morali nastopati in kazati trike, se je opazno popravilo. Potem ko so jih ljudje dolga leta izkoriščali za zabavo, se je za nesrečne medvede v Žitomiru v osrednji Ukrajini vendarle odprlo novo poglavje v njihovem življenju, v mestu so leta 2012 s pomočjo mednarodne organizacije za pomoč živalim Four Paws (Štiri šape) odprli zavetišče za nekdanje cirkuške medvede.



Trpeče živali



»Medvede sem doslej videla v kijevskem živalskem vrtu, a tam so bili videti precej bolj žalostni kakor tu,« pravi desetletna Miroslava. »Tukaj so videti srečni,« je prepričana šolarka, ki je v žitomirsko zavetišče prišla s svojim razredom, najbolj pa jo je presunila brazgotinasta medvedka Maša. Zavetišče je bilo prvotno zgrajeno za medvedko Nastjo, ki so jo materi vzeli, ko je bila stara le tri mesece, in jo prodali zasebnemu živalskemu vrtu. Prostovoljci iz zavetišča so jo iskali kar dva meseca in jo hoteli vrniti materi, a jo je ta zavrnila. Nastji se je pozneje pridružila Maša, ki so jo rešili iz centra za usposabljanje lovskih psov, kjer so jo imeli za vabo. »K nam je prišla v groznem stanju: pod ovratnico sploh ni imela več dlake, imela je opraskan smrček, psi so ji odtrgali rep,« se spominja upravitelj zavetišča Oleksandr Leonov. V Ukrajini so šele leta 2015 sprejeli zakon, ki prepoveduje treniranje lovskih psov z živimi medvedi.



V zavetišču za zlorabljene živali po navadi izvedo od državljanov, nakar gredo osebno preverit, ali prijava drži. Če jim medveda uspe rešiti, ga prepeljejo v Štiri šape, kjer ga pregledajo veterinarji iz Avstrije in Nemčije. Medveda nato izpustijo v ograjeno, a prostorno zavetišče, kjer lahko zaživi bolj normalno. Tam trenutno živi pet medvedov, ki so jih rešili iz zasebnih cirkusov in gostinskih lokalov, kjer so plesali za zabavo gostov. Olja, najstarejša medvedka v zavetišču, je bila slepa, ko je prišla v Žitomir. »Verjetno so jo oslepili namenoma,« pravi Leonov. »Njeni zobje so bili v zelo slabem stanju. Lani so k nam prišli zobozdravniki za živali, in odtlej je precej bolje.«



Znamenje prestiža



»Nekaterim pri nas se zdi zelo nobel, če imajo medveda doma ali v restavraciji,« pravi Taras Bojko z oddelka za divje živali pri organizaciji Štiri šape. Marija Škvirja, vodilna strokovnjakinja za medvede v Ukrajini, pojasnjuje, da je večina medvedov, ki so v zasebni lasti, skotena v ujetništvu, obstaja pa tudi črni trg z živalmi. Nekateri medvedi pridejo iz Karpatov na zahodu države, večino pa jih pretihotapijo čez rusko mejo, kjer je lov na medvede dovoljen, zaradi česar veliko mladičev ostane brez matere. Vzhod države je po treh letih spopadov med vladnimi silami in proruskimi separatisti razdejan. »Mladiče prodajajo kot darila, kot žive igrače, kot živali, s katerimi bomo urili lovske pse,« pravi Škvirjeva. »Na črnem trgu se cene začnejo pri tisoč dolarjih, za lepega medvedka pa kupci odštejejo tudi po več tisočakov,« dodaja.



Štiri šape namerava septembra odpreti še eno veliko zavetišče za medvede v Lvivu na zahodu države, da bi jih približali njihovemu naravnemu okolju, a za zdaj še nimajo načrtov, da bi jih izpustili na prostost. Njihovo vedenje se v ujetništvu dramatično spremeni, tako da se le težko privadijo na življenje v divjini. »Naš cilj je medvedom zagotoviti dostojno življenje in pokazati ljudem, kakšne so posledice zlorab živali,« sklene Marija Škvirja.