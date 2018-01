Novi Berlinčani

Imajo velike glave, drobne oči, velike čekane in gost kožuh, včasih pa so tudi zelo razdražljivi. To so novi prebivalci nemške prestolnice, ki oblegajo berlinska predmestja, kopljejo po vrtovih in njivah, povzročajo prometne nesreče in se sprehajajo po soseskah – divje svinje.



»Ljudje že vsepovsod videvajo divje svinje,« pravi Derk Ehlert, mestni strokovnjak za divjad. Po njegovih ocenah v Berlinu živi okoli 3000 velikih vsejedov. Njihovo število ostaja nespremenjeno, a se še kako spreminja njihovo vedenje. Sprehajalci psov, tekači in kolesarji redno videvajo na prvi pogled okorne beštije s kratkimi nogami, ki pa zmorejo teči s hitrostjo 40 kilometrov na uro. Merjasce so videli že v središču mesta: dve divji svinji sta tekali celo po obljudenem trgu Alexanderplatz. »Vsakodnevno videvanje postaja nekaj običajnega, saj divje svinje niso več tako plašne,« opozarja Ehlert.



Prestolnica divjih svinj

S tem izrazom lokalni mediji že dlje označujejo Berlin, v katerem poleg ljudi živi tudi več lisic, avtomobilske kable žvečijo kune, rakuni pa brskajo po smeteh. V nasprotju s številnimi drugimi evropskimi velemesti pa je Berlin s svojimi zelenimi površinami precej prijazen do kosmatih sorodnikov domačega prašiča. Kar petino ozemlja širšega Berlina pokrivajo gozdovi, med industrijsko revolucijo v 19. stoletju pa so v mestu pustili zelene koridorje, po katerih so se lahko premikale divje živali. Na mestnih vrtičkih in poljih v okolici nekoč razdeljenega mesta se najde veliko hrane.

Divje svinje nimajo naravnega sovražnika, lov nanje pa je precej omejen, h krepitvi populacije je pripomogla tudi serija milih zim. Raste tudi število incidentov: od prometnih nesreč do ustavitve predmestnega vlaka zaradi krdela divjih svinj, redki pa niso niti napadi na pse in včasih celo ljudi. Potem so tu še nešteti vrtičkarji, ki redno poročajo o uničenih gredicah in nasadih. »Klice prejemamo vsak dan,« pravi Katrin Koch, vodja infocentra naravovarstvene skupine NABU. »Občutek, da je v tvoji bližini divja svinja, je neprijeten. Zato ga dramatiziramo in takoj pomislimo, da so te živali nevarne.«



Strah raste

Upokojenec Willi Aigner ni imel težav z divjimi svinjami, dokler njegovega psa ni v gozdu v Teglu na severozahodu mesta razmesarila divja svinja, ki se je skrivala v grmovju. »Nato sem bil na vrsti jaz,«pravi 73-letnik in novinarjem agencije AFP pokaže fotografijo globoke rane na stegnu, ki je zahtevala več šivov. Upokojenca in njegovega psa je rešil mimoidoči, ki je poklical reševalce. Stodvajsetkilogramsko zverino je na koncu našel in ustrelil mestni lovec, ki ima edini pravico do odstrela divjih svinj v Berlinu.



Takšno agresivno vedenje je precej redko za divje svinje, pravijo strokovnjaki. Človeka napadejo le, če so ranjene ali stisnjene v kot oziroma če mama brani mladiče. »Ne smemo pozabiti, da so to divje živali, zato jih moramo obravnavati s spoštovanjem,« pravi Milena Stillfried z Instituta za zoološke in živalske raziskave v Leibnizu. Avtorica nedavne študije o vedenju divjih svinj v mestnem okolju dobro pozna te živali – tudi od znotraj, saj je v karieri pregledala na stotine njihovih želodcev. V nasprotju s splošnim prepričanjem divje svinje ne brskajo po smeteh, ampak se prehranjujejo skoraj izključno s svežo hrano. Njeno morda najbolj presenetljivo odkritje pa so bile izolirane populacije divjih svinj v treh berlinskih gozdovih. »Te urbane divje svinje so izgubile strah pred ljudmi in se znajo dobro skrivati v času letnega odstrela,« dodaja Ehlert. »S puškami ne bomo prav veliko vplivali nanje. Morali se bomo naučiti sobivati z njimi.«