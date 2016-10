Novembra prihaja 15 dni teme?!

»Ameriška vesoljska agencija Nasa je potrdila, da bomo od 15. do 29. novembra v temi.« Tako poročajo nekateri tuji mediji, ki se sklicujejo na druge tuje medije in 1000-stranski dokument iz Bele hiše. Pojasnjujejo, da gre za pojav, do katerega bo prišlo zaradi nekakšnega dogodka med Venero in Jupitrom.

Naj vas potolažimo: novica nikakor ne drži! Nasa tega namreč ni potrdila, skoraj identična zgodba pa se je v medijih pojavila tudi leta 2012.