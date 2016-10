Nos ima zavarovan za 5,5 milijona evrov

SOMERSET – Njen nos je majhen in lepo oblikovan – in zavarovan za neverjetnih pet milijonov funtov (približno 5,5 milijona evrov)! Diane Cox je namreč odvisna od svojega nosu, ovohava in okuša sir, ne kateri koli, temveč slavni angleški čedar.



Coxova, stara je 48 let, je namreč glavna poskuševalka in ocenjevalka v vodilni sirarni Wyke Farms iz Somerseta. Njena naloga je, da s svojimi vohalnimi sposobnostmi odkriva, kateri hlebci mladega sira bodo s staranjem postali vrhunske kakovosti. Dianine veščine, izkušenost in talent so tako zelo cenjeni, da so nadrejeni za njen specialistični nos pripravljeni plačati 25.000 funtov zavarovalne premije na leto. Podjetje, staro 155 let, vsako leto proizvede 15.000 ton čedarja, ki ga prodajajo v Združenem kraljestvu in še 16 drugih državah.



Coxova je povedala, da skrbi za svoj vohalni organ, predvsem pomembno je, da ga ne poškoduje in da se ne prehladi. »Zelo izostren voh imam, tako je že od majhnega. Izogibam se okužbam in skrbim zase, da sem zdrava in v dobri formi. Nočem, da bi bila moja vonj in okus kakor koli prizadeta. Veliko odgovornosti pri ocenjevanju sira je, moje delo je deležno veliko odzivov. Ljudi zares zanima, večina je zavistna in prepričana, da imam najboljšo službo na svetu,« pravi Coxova, ki je na tem delovnem mestu zamenjala Nigela Pooleyja, ta se je upokojil po 53 letih in kar 520 milijonih hlebcev sira, kolikor jih je ocenil v dolgoletni karieri.



Coxova v štirih dneh na teden poje skoraj pol kilograma čedarja oziroma več kot 83 kilogramov na leto. Povprečni odrasli Britanec ga pospravi okoli 11 kilogramov na leto. »Rada imam sir, poleg lokalnega iz Somerseta sta mi všeč brie in modri sir,« pravi.