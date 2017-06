Noro: preverite, kje so danes namerili 40 stopinj

Zahodno Evropo je zajel vročinski val. Najbolj vroče je na Pirenejskem polotoku, kjer so danes namerili kar 40 stopinj. Na zahodnem delu Sredozemlja in v Franciji v teh dneh temperature presegajo povprečje za 10 do 15 stopinj, poroča Severe Weather Europe na facebooku.

Na vzhodnem delu Evrope pa so razmere povsem drugačne. Temperature so celo za 10 stopinj nižje od povprečja v zadnjih letih.

Kakšna je napoved za Slovenijo, poglejte tukaj .