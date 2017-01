Normanski menihi  obujajo tradicijo

Za debelimi zidovi benediktinskega samostana na severu Francije menihi obujajo davno izgubljeno tradicijo. Med molitvijo, svetimi napevi in duhovnim razmislekom tudi varijo pivo, in sicer edino francosko pravo samostansko pivo. »Zame je to velika reč, ena najpomembnejših od začetka moje kariere leta 1973,« pravi francoski strokovnjak za pivo Hervé Marziou, ki kot zunanji svetovalec pomaga menihom iz samostana Saint-Wandrille v Normandiji.



Ponosni nanj



Menihi so prvo testno pivo po starem receptu prodali avgusta lani, decembra pa so ga začeli tržiti pod svojo blagovno znamko. Proizvodnja se je zdaj že utekla, tako da računajo, da bodo s pomočjo piva, ki v svetu kraft pivovarn dobiva visoke ocene, lahko obnovili dotrajan samostan. »Odziv je dober,« pravi 69-letni Marziou. Doslej so v lastni trgovini, po spletu in prek specializiranih pivskih trgovin ter po drugih samostanih prodali že kakšnih 25.000 pollitrskih steklenic po 4,5 evra. »To je trenutno edino pivo, ki ga francoski menihi varijo v lastnem samostanu,« se ponosno pohvalijo na svoji spletni strani.



Samostan Saint-Wandrille je bil ustanovljen davnega leta 649, v poznejših letih pa je bil večkrat razdejan med vikinškimi vdori, verskimi vojnami in francosko revolucijo. Varjenje piva je v francoskih samostanih svoj vrhunec doživelo v srednjem veku, po revoluciji konec 18. stoletja pa je skoraj izginilo, saj so bili številni redovi ukinjeni. Nekateri menihi in nune so se vrnili v laični svet, se tudi poročili, drugi pa so odšli iz države – in s seboj odnesli tudi pivske recepte. Samostansko pivo se je obdržalo v sosednjih državah, še posebno v Belgiji, medtem ko so v Franciji zadnjega pravega samostanskega zvarili v samostanu Sept-Fons leta 1935.



Z lastnimi rokami



Benediktinski menihi se ravnajo po načelu sv. Benedikta iz šestega stoletja, ki pravi, da mora menih delati z lastnimi rokami. V Saint-Wandrillu so dolga leta izdelovali čebelji vosek, v 70. letih prejšnjega stoletja pa so se lotili fotokopiranja in tiskanja. A sčasoma niso mogli več slediti napredku, zato so začeli iskati nove načine za preživetje in se leta 2014 vrnili k varjenju piva. Kakor pravi 29-letni brat Benoit, odgovoren za odnose z javnostmi, sta se projekta lotila 31-letni brat Matthieu in 70-letni brat Christian ter šla na šolanje v Douai blizu meje z Belgijo.



Z opremo, ki so jima jo podarili bratje iz benediktinskega samostana Quarr na britanskem otoku Wight, sta začela preizkušati stare recepte, nato pa so se bratje odločili za pivo karamelne barve in grenkega okusa – a ne pregrenkega. Po okusu se njihovo pivo loči od belgijskega samostanskega, ki je rahlo sladko, je pa manj grenko od drugih s severa Francije. In če po okusu malce spominja na angleško pivo, je to zato, ker uporabljajo štiri angleške sorte hmelja, ki rastejo v Franciji. Leta 2015 so najeli kredit v višini 750.000 evrov in se lotili postavljanja pivovarne. Na leto bi ga radi zvarili okoli 80.000 litrov s 6,5 odstotka alkohola: kakor se pošalijo, bi bilo pretežko ujeti številko 6,49, ki bi spominjala na letnico ustanovitve samostana.