Nocoj V ŽIVO: kdo bo zmagovalec najblaznejše volilne tekme v ZDA?

NOCOJ BOMO VOLITVE SPREMLJALI V ŽIVO Dolgočasno nam ne bo: če nocoj ne boste mogli spati, bodite z nami na slovenskenovice.si. Zvečer bomo najprej spremljali slovensko različico volitev, ko se bodo na slovesnosti Amchama v Ljubljani zbrali domači poslovneži in oddali simboličen glas za svojega favorita. Kdo bo zbral največ glasov med slovenskimi udeleženci, preberite na slovenskenovice.si. Nato bomo pozno zvečer začeli komentiranje v živo, ko bomo tja do jutra spremljali štetje glasov in razglasitev zmagovalca.