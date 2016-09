Noč preživeli visoko nad tlemi

Reševalci so včeraj zgodaj dopoldne rešili 33 turistov, ki so noč preživeli v okvarjeni kabinski žičnici na višini 3800 metrov v masivu Mont Blanca. Kabinska žičnica se je ustavila v četrtek ob 15.30 po krajevnem času, reševanje pa je steklo ob svitu, da bi ujete, med temi je bil tudi desetletnik, kar najhitreje spravili na tla. Še preden se je znočilo, so jim dostavili odeje in vodo ter energijske ploščice, z ujetimi so bili tudi reševalci. Ob osmih zjutraj so kabinsko žičničico spet zagnali. »Zadnji kabel, ki je blokiral sistem, so razpletli,« je sporočil prvi mož podjetja, ki upravlja žičnico, Mathieu Dechavanne.



Obstala je, ker sta se iz za zdaj še neznanega razloga zapletla kabla naprave. V kabinski žičnici, ki povezuje francoski vrh Aiguille du Midi in italijanskega Helbronner (vožnja, ki ponuja spektakularen razgled, traja 30 minut), je bilo 110 ljudi, 77 so jih rešili, s štirimi helikopterji so na varno prepeljali 68 ujetih, 30 turistov, ki so bili blizu izhodišča, je sestopilo ob pomoči reševalcev, 12 pa so jih pozneje rešili italijanski reševalci. Zvečer so zaradi varnosti reševanje prekinili, 33 ljudi je moralo noč preživeti v zraku, v slabih vremenskih razmerah. »Zaradi varnosti smo bili ob 20.45 prisiljeni ustaviti reševalno akcijo. V temi in slabih vremenskih razmerah je prenevarno,« je dejal prvi mož regije Haute-Savoie Georges Francois Leclerc. No, včeraj so vendarle vse varno spravili na tla; ena skupina je sedela v kavarni ob vznožju žičnice v Chamonixu, zunaj so se gnetli novinarji, fotoreporterji in snemalci.



Tisti, ki so jih rešili v četrtek, so povedali, da je bilo napeto in tvegano. »Skoraj deset ur smo bili v kabini, odpeljali smo se okoli 14.30, ko so nas spravili na tla, je bilo tik pred polnočjo. Velika izkušnja,« pravi Kathy Cook iz Michigana. »Helikoptersko reševanje je odpadlo zaradi megle, morali smo počakati, dokler niso sklenili, da nas lahko varno spravijo na tla, potem pa smo se sprehodili do koče na ledeniku,« je povedala, ko je prispela v Courmayeur.



»Razsežnost tega reševanja je preprosto neverjetna,« pravi Frederic Labrunye, poveljnik tamkajšnje žandarmerije. »Redko hkrati rešujemo 110 ljudi na izjemni višini... V osrčju enega največjih evropskih ledenikov.« Helikopterji so morali leteti nad kabinami, kar je že tako tvegano, potem pa spustiti reševalca na površino, ki ni večja od mize, pripeti enega potnika za drugim in jih potegniti ven, je opisal zahtevno reševanje.