Nobelova za odkritje, na katero so naleteli

STOCKHOLM – Nobelovo nagrado za fiziko bodo letos prejeli britanski znanstveniki, ki delujejo v ZDA, David J. Thouless, F. Duncan Haldane in J. Michael Kosterlitz, in sicer za teoretske raziskave stanja snovi, je danes v Stockholmu sporočil švedski Karolinski inštitut, poročajo tuje tiskovne agencije. »Letošnji nagrajenci so odprli vrata v neznani svet, v katerem lahko snov prevzame nenavadna stanja,« je v sporočilu zapisala akademija.

Tako jo bodo delili

82-letni Thouless, ki se je rodil na Škotskem, je zaslužni profesor na univerzi Washington v Seattlu. Prejel bo polovico nagrade oz. štiri milijone švedskih kron (417.000 evrov). Drugo polovico si bosta razdelila 65-letni Haldane, rojen v Londonu, ki poučuje na univerzi Princeton, in 74-letni profesor z univerze Brown v Providenceu Kosterlitz, ki je prav tako rojen na Škotskem. Znanstveniki so uporabili napredne matematične metode za proučevanje nenavadnih oblik snovi, vključno s superprevodniki, supertekočinami ali tankimi magnetnimi filmi. »Zaradi njihovega pionirskega dela /.../ se mnogi ljudje nadejajo uporabe v prihodnje tako v znanosti o materialih kot v elektroniki,« so še sporočili v Stockholmu.

Naleteli na odkritje

Haldane je v odzivu dejal, da je zelo zelo presenečen in zelo zadovoljen. »Tako kot pri večini odkritij, na njih naletiš,« je po telefonu izjavil za novinarje v švedski kraljevi akademiji znanosti. Objave letošnjih Nobelovcev so se začele v ponedeljek, ko so iz Karolinskega inšituta sporočili, da bo letošnji dobitnik nagrade za medicino Japonec Yoshinori Ohsumi za odkritje mehanizma avtofagije, temeljnega procesa za razgradnjo in recikliranje delov celice.

V sredo bo sledila objava nagrade za kemijo, v petek bodo tradicionalno objavili nagrajenca za mir, prihodnji ponedeljek bo na vrsti nagrada za ekonomijo, v četrtek pa še za književnost.

Nobelove nagrade podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil švedski industrialec in izumitelj dinamita Alfred Nobel. Dobitniki bodo nagrade, vredne po osem milijonov švedskih kron, prejeli na slovesnosti 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti.