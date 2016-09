Niso verjeli, da bodo preživeli

LONDON – Letalo družbe United Airlines, ki je letelo iz Houstona v Teksasu (ZDA) v London, je moralo zasilno pristati na letališču v Shannonu na Irskem, saj se je v nenadni in siloviti turbulenci ranilo 16 ljudi. Dva člana posadke in 10 potnikov, med njimi tri otroke, so odpeljali v bolnišnico, ena stevardesa si je zlomila roko, druga ima ureznino na glavi.



Boeing 767-300, na katerem je bilo 207 potnikov in 13 članov posadke, je nenadoma izgubil višino, in to kar štirikrat. »Bili so precejšnji padci. Del mene ni verjel, da bomo preživeli, tako hudo je bilo. Zgrabil sem naslonjala in razmišljal, ali bomo kmalu udarili ob vodo,« je povedal Gregory Giagnocavo, podjetnik iz Kolorada, ki je bil na letalu. Pilot je stopil v stik z nadzornim stolpom na letališču Shannon in prosil za dovoljenje za pristanek zaradi stanja na krovu, ki zahteva nujno medicinsko obravnavo. Letalo so na pristajalni stezi tik pred šesto uro pričakala reševalna vozila, ki so ranjence prepeljala v univerzitetno bolnišnico Limerick; v Londonu, na letališču Heathrow, naj bi pristalo uro pozneje. Enajst ranjenih so odpustili že par ur po zasilnem pristanku, potnike pa je zadnji del poti v London prepeljalo drugo letalo. Giagnocavo je še dejal, da je večina potnikov dremala in so bili pripeti. »Štirikrat zapored smo padli, bil je velikanski pritisk na telo. Ko smo padli tretjič, so otroci začeli jokati, ljudje so se prebujali in bili zmedeni. Pomislil sem, da to ni turbulenca, da so ogrožena naša življenja.« Teksačanka Nikki Hartin Boriack, 38-letna trenerka navijaške skupine, je povedala: »Nenadoma je letalo padlo in vsi, ki niso bili pripeti, so poleteli, z glavo so udarili ob strop, dekle, ki je sedelo ob meni, je vrglo s sedeža. Vsak padec je trajal nekaj sekund, pa še glasno je počilo, vsi smo bili prestrašeni, kričali smo in jokali. Najhujši je bil drugi padec, kot bi bili na vlakcu smrti.« Večina s turbulenco povezanih poškodb se zgodi 9000 metrov visoko, predvsem če ljudje niso pripeti. Irsko združenje za letalstvo je sporočilo, da bo incident podrobno preučilo. Piloti ne vedo, da je pred njimi turbulenca, te se ne vidi, ni je mogoče napovedati, zanašajo se na kolege, ki o stanju obveščajo kontrolne stolpe, ti pa druge pilote.