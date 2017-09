Ni bil potres, Severna Koreja izvedla jedrski poskus

Potrdili, da gre za vodikovo bombo Severna Koreja je danes izvedla svoj šesti jedrski poskus. Kot poroča severnokorejska državna televizija, je šlo za novo napredno vodikovo bombo, ki jo lahko namestijo na medcelinsko balistično raketo, preizkus pa je bil »popoln uspeh«. Japonska vlada je zaradi dogajanja že uradno protestirala pri Pjongjangu. Eksplozija je na odmaknjenem območju, kjer Pjongjang izvaja jedrske poskuse, davi okoli 5.20 po srednjeevropskem času povzročila potres z magnitudo 6,4. Temu je nekaj minut kasneje sledilo novo tresenje tal z magnitudo 4,6. Po navedbah kitajskega seizmološkega centra bi lahko šlo za podor oziroma posedanje tal po eksploziji. Po podatkih južnokorejske agencije za potrese je bil tokratni poskus pet- do šestkrat močnejši kot peti jedrski poskus, ki ga je Severna Koreja izvedla skoraj natanko pred letom dni, 9. septembra 2016. Po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCN ima bomba moč več sto kiloton, detonirajo pa jo lahko na veliki višini. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je sicer danes obiskal tovarno, kjer so to orožje namestili na raketo.