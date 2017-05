Neverjetno! V enem tednu dvakrat na vrhu sveta

KATMANDU – Jornet je preplezal severno steno Everesta s 6500 metrov nadmorske višine s tibetanske strani. Na vrh je prispel v soboto po 17 urah plezanja. »Tako sem vesel, da sem spet na vrhu. Danes se počutim dobro, čeprav je bilo zelo vetrovno in sem se težko hitro premikal,« je izjavil 29-letnik.

Pred tem pa je bil na vrhu Everesta v ponedeljek. Iz baznega tabora pri samostanu Rongbuk na 5100 metrih višine je potreboval 26 ur. Na vrh gore, ki se pne 8848 metrov nad morjem, je Jornet obakrat povzpel brez pomoči dodatnega kisika v jeklenki. »To odpira povsem nov svet možnosti v alpinizmu,« je napovedal.

Alpinisti po vzponu običajno potrebujejo kar nekaj časa za regeneracijo. Sam pa upa, da bi se v prihodnjih dneh morda na Everest povzpel celo tretjič. Ta mesec je sicer podoben podvig dvakratnega vzpona na Everest v tednu dni uspel indijski alpinistki Anshu Jamsenpa. Everest je najprej osvojila 16. maja, nato pa še drugič 21. maja.

Jornet je sicer upal, da bo postavil tudi rekord za najhitrejši vzpon in povratek, torej iz baznega tabora do vrha in nazaj. A zaradi bolečin v trebuhu med spustom si je moral odpočiti v višjem taboru. Zaenkrat njegov dosežek še čaka na potrditev. Oblasti to naredijo, ko preučijo dokaze, kot je npr. fotografija z vrha ali podatki GPS.

Hitrostni rekord za vzpon na Everest sicer drži Avstrijec Christian Stangl, ki je leta 2006 vrh v alpinističnem slogu, brez fiksnih vrvi in brez dodatnega kisika. po severni steni iz baznega tabora na 6500 metrih dosegel po 16 urah in 42 minutah. S tem je za tri minute premagal italijanskega alpinista Hansa Kammerlanderja iz leta 1996.