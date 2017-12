Nevarnost vžiga: Audi vpoklical kar 300 tisoč vozil

BERLIN – Nemški avtomobilski proizvajalec Audi je v Nemčiji vpoklical 300.000 vozil, saj so v podjetju ugotovili, da se lahko pomožni grelec v modelih A4, A5 in Q5 pregreje in vname.

V zvezi z ugotovljeno napako je bilo zabeleženih več incidentov, nihče pa v njih ni bil poškodovan.

Audi je stranke o napaki že obvestil. Popravilo naj bi trajalo le nekaj ur.

Audi je bil sicer zaradi enake napake oktobra v ZDA že primoran vpoklicati 250.000 vozil. V podjetju niso komentirali, koliko stroškov bodo imeli z zadnjim vpoklicem.