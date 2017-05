Nevarna spolna igra je hit med najstniki. Poglejte, kaj delajo drug pred drugim

BEOGRAD – Pojavila se je nova nevarna spolna igra, ki je postala senzacija na srednje- in osnovnošolskih zabavah. Pisane zapestnice, kot se imenuje, staršem otrok in najstnikov povzročajo obilo skrbi, strokovnjaki pa še ne znajo napovedati, kakšne posledice bo to imelo za njihovo duševnost in zdravje.

»Dekle si na roko da zapestnico določene barve in roko skrije za hrbet. Fant nato ugiba, kakšne barve je zapestnica, in če ugane, dobi od dekleta nagrado, ki je določena z barvo zapestnice. Mladi počno to drug pred drugim. Rumena ali zlata barva pomeni objem, zelena je barva, ki določa spolni odnos, bela pomeni drgnjenje po določenem delu telesa, modra je barva za oralni seks, rdeča za ples v krilu, vijoličasta pa za poljub,« je povedal najstnik, ki je bil priča tej igri.

Igra je za strokovnjake pravi šok. Pravijo, da mladi v današnjem času hitro začnejo raziskovati tudi spolnost. Pogosto se je lotijo brez čustev, kar je po besedah strokovnjakov tudi neke vrste nasilje. Dodajajo še, da je mladostniška družba lahko tudi zelo kruta, saj najstnike, ki ne želijo sodelovati v takih igrah, izobči. »Vrstniškega nasilja je veliko. Tiste, ki ne želijo sodelovati, velikokrat maltretirajo in se izživljajo nad njimi. A tisti, ki v takih igrah sodelujejo, pa četudi to samo gledajo, so zaznamovani za vse življenje,« je pojasnila Jasna Janković, predsednica združenja učiteljskega sindikata, in dodala, da je vprašanje tudi, kakšne bodo njihove zveze v prihodnosti.