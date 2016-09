Nerodno: Američani pomotoma potrdili 858 državljanstev

WASHINGTON – Generalni inšpektor ameriškega ministrstva za domovinsko varnost je v ponedeljek objavil poročilo o preiskavi, ki je ugotovila, da je vlada zaradi napake potrdila državljanstvo najmanj 858 priseljencem, ki do tega niso bili upravičeni. Med drugim, ker so bili v postopku izgona iz države. Do napak je prišlo zaradi pomanjkljive baze podatkov prstnih odtisov, inšpektor pa priznava, da številka zajema tudi ljudi, ki so morda na koncu le bili upravičeni do državljanstva. Vsa sporna državljanstva naj bi dobili priseljenci ali begunci iz držav tako imenovanega »posebnega interesa«, to je držav, problematičnih z vidika varnosti ZDA ali držav z velikim številom imigrantskih prevar.

Poročilo pravi, da baza podatkov ni imela ustreznih prstnih odtisov za 315.000 priseljencev z ukazom za deportacijo zaradi kriminalnih dejanj. Menda je bilo posodabljanje dela oziroma prenašanje prstnih odtisov s papirnatih kartotek v elektronske opravljeno površno.

S političnega vidika je poročilo zaradi terorističnih bomb konec tedna sila nerodno za administracijo predsednika ZDA Baracka Obame in s tem avtomatično za demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton. Republikanski kandidat Donald Trump namreč redno poudarja, da zvezna vlada ne ve, kaj dela, ali pa namerno spušča teroriste v ZDA.