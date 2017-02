Nerodni odvetnik sprožil  plaz kritik na Melanio

NEW YORK, LJUBLJANA – Prva dama ZDA Melania Trump se je, ne po svoji krivdi, spet znašla v ospredju pozornosti. Potem ko je njen odvetnik Charles Harder med argumenti za tožbo proti izdajatelju časopisa Daily Mail zaradi obrekovanja navedel možnost izgube pričakovanega zaslužka z njenimi blagovnimi znamkami, se je na Sevničanko usul plaz kritik: Američani ji očitajo, da je s tem argumentom jasno pokazala namero, da si želi s statusom prve dame – služiti! Da bi prva dama s svojim javnim položajem kovala dobiček, se zdi nesprejemljivo, kot je poudaril svetovalec za etiko nekdanjega republikanskega predsednika Georgea Busha ml. Richard Painter, pa gre tudi za jasno kršenje pravil glede uporabe javnega položaja za zasebno korist in poziva kongres, naj sproži preiskavo. Painter sploh ne dvomi, da so odvetnikove navedbe, da ima Melania enkratno priložnost, da kot izjemno slavna in znana oseba sproži komercialno znamko za več produktov, ki lahko vsak posebej navržejo milijone dolarjev v letih, ko je tožnica ena najbolj fotografiranih oseb na svetu, konkretna napoved njenih prihodnjih zaslužkarskih dejavnosti, zato poziva kongres, naj v zvezi s tem sproži preiskavo. Painerju se je pridružila tudi nevladna organizacija Projekt za vladni nadzor, ki je javnosti sporočila, da gre za še enega v vrsti primerov, ko prva družina ZDA briše mejo med javno službo in zasebnimi poslovnimi interesi. Harder medtem trdi, da je bil njegov argument razumljen napačno in da 46-letna prva dama nikakor ne namerava služiti na račun svojega položaja. V zvezi z dogajanjem se je oglasil tudi svetovalec za etiko prejšnjega predsednika Baracka Obame Norman Eisen: »Trumpovi izkoriščajo Belo hišo tako kot Kardashianovi resničnostne šove, da bi gradili in širili svoje raznovrstne podjetniške podvige,« je dejal.



Zavrnjena tožba



Melania se je za tožbo britanskega tabloida Daily Mail, podjetje Mail Media, odločila zaradi obrekovanja. Tožba je bila vložena v Marylandu, a tudi zavrnjena: sodnica jo je zavrgla, pa ne ker bi presodila, da ni utemeljena, ampak ker ni na noben način povezana z njihovo zvezno državo. Se je pa v Marylandu v torek končala tožba proti blogerju Websterju Tarpleyu, ki je v svojem blogu prav tako navedel žgečkljivo in po trditvah Melanie popolnoma neresnično zgodbo naše manekenke. Tarpley se ji je moral opravičiti, umakniti zgodbo ter odšteti »bistveno odškodnino«. Melania od Daily Maila zahteva 150 milijonov dolarjev, ali jih bo dobila, pa bo po novem odločalo sodišče v New Yorku.



Kot navaja tiskovna agencija Associated Press, Melania kljub novi poziciji ni odstopila položajev v podjetjih, v katerih deluje, drugim. Še vedno je v dokumentih navedena kot izvršna direktorica korporacije Melania Marks Accessories Member Corp, ki ima pod seboj podjetje Melania Marks Accessories LLC. Podjetji naj bi po podatkih za maj 2016 zaslužili med 15.000 in 50.000 dolarji s prodajo licenčnih linij modnih dodatkov. Tretje podjetje, v katerem je Melania še aktivna, Melania LLC, je vredno manj kot 1000 dolarjev, zaslužilo pa jih je manj kot 200. Melanii pripisujejo, da bi lahko služila denar z lastnimi linijami modnih dodatkov, krem in parfumov, vendar njeni pretekli poslovni podvigi ne govorijo njej v prid. Leta 2010 je lepotica nameravala poslati na tržišče svojo linijo negovalne kozmetike s kaviarjem; kreme za obraz s kaviarjem so sprožile navdušenje med potencialnimi strankami. Mediji so se tepli za intervjuje s podjetno lepotico, katere mladostni obraz je bil odlična reklama za njene kozmetične izdelke. A še preden so izdelki dosegli ameriško tržišče, je spletna stran, na kateri jih je zdajšnja prva dama oglaševala, izginila. Ne duha ne sluha ni bilo niti o nakitu iz linije z njenim podpisom, ki jo je medtem ustvarila, niti o kozmetiki, ki jo je sprva tako pompozno najavljala. Klik na njeno stran je uporabnika leta 2012 preusmeril med nebotičnike in hotele, na spletno stran Trumpove organizacije.



Kaj se je zgodilo?



Nihče ne ve, kaj točno se je v resnici zgodilo z Melanijinim velikim projektom. Potem ko je s spleta izginila njena stran, je javnosti prek twitterja preprosto sporočila: »Dotična spletna stran je nastala leta 2012 in je bila odstranjena, ker ne odraža točno mojih trenutnih poslovnih in profesionalnih interesov.« Mediji so špekulirali, da je bila za umik kriva afera z diplomo, ki je razburjala javnost v tistem obdobju: v medijih se je namreč pojavilo vprašanje o tem, ali je res diplomirala na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kot je do takrat trdila. Če gre verjeti pisanjem različnih spletnih virov, je bila bojazen pred morebitnim poslovnim neuspehom vsekakor odveč. Številne Američanke so namreč po izdelkih povpraševale še leta po njihovem izginotju. Tudi linija nakita, ki jo je ustvarila leta 2010, nato pa jo prenehala ponujati, naj bi se prodajala dokaj dobro. Nekatere kose še danes ponujajo spletni prodajalci, kot sta Craigslist in eBay. Prav tako ni mogel biti razlog pomanjkanje motivacije pri Melanii. Sodelavec podjetja New Sunshine LLC, v sodelovanju s katerim je pripravljala linijo svoje kozmetike, jo je opisal kot zelo zagreto za posel, v enem od intervjujev na to temo pa je dejala, da bo še naprej ustvarjala, saj da ima veliko idej in obožuje občutek, ko te postanejo resničnost.



Odmaknjena od posla in politike



Kljub formalnim vlogam v podjetjih z njenim imenom se zdi, da Melania nima večje vloge v poslovnih aktivnostih svojega moža, kakor je tudi, glede na do zdaj videno, verjetno ne bo imela pri njegovih političnih aktivnostih. Nekateri celo menijo, da je prava prva dama v resnici Trumpova hčerka Ivanka. Kljub mešanim občutkom, ki jih imajo Američani do Trumpa, ne manjka takšnih, ki se jim naša Melania smili. Strt obraz na inavguraciji, ki ga je posnela ena od kamer, naj bi bil dokaz, da je dolgonoga lepotica ob možu vse prej kot srečna. Posnetek, ki kaže, kako jo je Trump brezobzirno in v nasprotju z bontonom med srečanjem z družino Obama pustil v avtomobilu, da se je morala sama prebijati iz njega in po stopnicah do prvega para, pove, da je mož v resnici ne ceni, so prepričani nekateri. Govorice, da odnosi med zakoncema niso idilični, so se znova razvnele ob nedavnih posnetkih družine Trump na superbowlu: kamera je na lepotičinem obrazu na družinskem kosilu znova ujela nesrečen izraz, ki je številne Američane spodbudil, da so z všečki podprli (sicer v osnovi šaljivo) spletno gibanje z imenom Rešite Melanio.