Nemčija: po 15. marcu začnejo vračati migrante

BERLIN – Berlin bo začel ponovno uveljavljati pravilo, da morajo begunci ostati v prvi evropski državi, v katero so vstopili, in jih začel vračati Grčiji, če je bila to njihova prva lokacija v Evropski uniji, je razkril nemški notranji minister v intervjuju za AFP.

»V skladu s priporočili Evropske komisije Nemčija verjame, da bi bili taki transferji mogoči od 15. marca dalje,« je dejal Tobias Plate. Nemški notranji minister Thomas de Maiziere naj bi po nekaterih informacijah portala rt.com naročil migrantskemu centru naj z vračanjem beguncev počaka do 15. marca.

Migrante bodo pošiljali nazaj

Po evropski zakonodaji in predpisih morajo prosilci za azil zanj zaprositi v prvi evropski državi, v katero vstopijo. Migrante, ki potujejo naprej v druge države Evropske unije, pa je treba vrniti v prvo državo Unije, v katero so vstopili. Med zadnjimi leti, še posebej v 2015, sta bili to Italija in Grčija.

To pravilo je bilo izvzeto za Atene, ki že imajo preveč beguncev, ki so prispeli s Srednjega vzhoda in iz Afrike.

Evropska unija je 8. decembra predlagala članicam, naj marca začnejo spet uvajati pravilo pošiljanja migrantov nazaj v Grčijo. Plate je dejal, da so se za to priporočilo odločili, ker so se razmere izboljšale.

Grki iščejo izgovore

Načrtu pa že nasprotujejo v Atenah, kjer pravijo, da se niso sposobni odzvati na zgodovinski val migrantov in breme, ki bi padlo na državo članico, v katero migranti najprej vstopijo.

Nemški begunci so opozorili, da si Grčija še ni povsem opomogla od krize in dolgov, v katerih se nahaja, poleg tega pa opozarjajo na slabe vremenske pogoje – sneg, mraz in nizke temperature.

Leta 2015 je Berlin odprl svoja vrata sirskim beguncem. V letu so sprejeli kar 890 tisoč prosilcev za azil. Naslednje leto je bilo 280 tisoč prosilcev, ko se je zaprla balkanska pot.