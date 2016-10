Nelegalno orožje iz BiH gre preko Maribora in Ljubljane?!

MARIBOR, LJUBLJANA – V Slovenijo naj bi preko mejnega prehoda Gruškovje (Macelj na hrvaški strani) prihajalo nelegalno orožje iz BiH. Pripotovalo naj bi iz okolice Sarajeva in Mostarja, poroča Jutarnji list. Kam gre naprej, je odvisno od kupca. Tokrat naj bi bilo prišlo iz BiH, potovalo pa preko Gruškovja v Maribor in Ljubljano, nato pa vse do Trsta.

Eksperimenta so se lotili italijanski novinarji oddaje Hiene, ki so v BiH menda navezali stik s preprodajalci in se dogovorili za nakup orožja. V 19 minut dolgem prispevku, v katerem se predstavljajo kot Švicarji, ki so svoj čas sedeli v zaporu, so prikazali, da ponudba orožja obstaja in da ga je mogoče plačati tudi z drogo. Bosanskih prodajalcev ne zanima, ali se bo uporabilo v teroristične ali kakšne druge namene, pomembno je le, da dobijo plačilo. Ponujajo denimo kalašnikovke, pred kratkim pa je prodajalec, tako se je pohvalil, za dve puški dobil kilogram droge. Orožje, ko ga tihotapijo, razstavijo in prilepijo na palete, nato pa gre na pot denimo s kombijem. Preprodajalci opozarjajo, da je na orožje treba nanesti pršilo za domače ljubljenčke (da na tistem mestu ne opravljajo potrebe), ki preprečuje, da bi predmete zavohali.

Odziv tožilstva

Tožilstvo BiH se je odzvalo na zgodbo in v sporočilu javnosti po preiskavi zapisalo, da sploh ni šlo za trgovca z orožjem. Še več, italijanski novinar naj bi jima plačal, da se predstavita kot preprodajalca orožja za potrebe fingiranega prispevka. Oba naj bi pristojnim organom to priznala. Policija je še dodala, da gre za osebi, ki sta v sistemu zabeležena kot odvisnika in živita v izredno skromnih materialnih razmerah.