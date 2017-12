Nebo je danes razsvetlila volčja luna

LJUBLJANA – Na silvestrsko noč niso bili le ognjemeti razlog za naše strmenje v nebo. Kot sporoča Nasa, smo na prvo noč v letu 2018 priče superluni, ki so jo poimenovali kar volčja luna. Če vam zaradi številnih dogodkov danes ni uspelo uživati v njeni veličini, pa vam na naslednjo ne bo treba čakati prav dolgo, saj se bo na nebu pojavila le nekaj tednov kasneje.

O superluni govorimo, ko se ta zdi večja za 14 odstotkov in kar 30 odstotkov svetlejša. To se zgodi, ko nastopi kombinacija polne lune in večje bližine lune Zemlji, ki je oddaljena največ 360.493 kilometrov.

Naslednjo superluno bomo lahko opazovali 31. januarja, ko bo nebo razsvetlila modra superluna. Modra zato, ker bo to že druga superluna v enem mesecu, kar se zgodi na vsaki dve leti in pol. 31. januarja pa bo nastopil tudi lunin mrk.

Na spletni strani CNN še dodajajo, da je superluno najbolje opazovati ob njenem vzhodu, ko se začne kazati na horizontu. Kdaj točno se je pojavila na vaši lokaciji, pa lahko preverite na spletni strani timeanddate.com.