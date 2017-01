Ne samo v Sloveniji, sneg težave povzročal tudi sosedom

ZAGREB – Močno sneženje ovira promet v večjem delu celinske Hrvaške. Avtocesta med Zagrebom in madžarsko mejo pri Varaždinu je zaprta zaradi tovornih vozil, ki so ustavila promet v obeh smereh, poroča hrvaški avtoklub (Hak). Več sto izletnikov je obtičalo na zagrebškem Sljemenu.

Tovornjaki, ki so ustavili promet na avtocesti Zagreb-Goričan, so bili brez zimske opreme, poročajo hrvaški mediji. Tovornjaki so zdrsnili s ceste, zaradi česar je obstal promet.

Medtem ko v notranjosti Hrvaške močno sneži, je bila na nekaterih cestah na severnem Jadranu poledica, navaja Hak na svoji spletni strani. V Gorskem kotarju, Hrvaškem primorju in Istri je ponekod tudi megla.

Kot so dodali, je na več odsekih avtocest v notranjosti države zaradi snega prepovedan promet za tovornjake in vlačilce. Zastoji so možni tudi zaradi tovornjakov zimskih služb, ki z majhno hitrostjo plužijo sneg s cest. Voznikom svetujejo, naj se ne odpravljajo na pot brez zimske opreme.

Na zagrebških cestah je približno 150 ekip zimske službe, ki plužijo mestne ulice. Promet v mestu je upočasnjen, težave so tudi v mestnem tramvajskem in avtobusnem prometu.

Hrvaški medijo poročajo, da je na Sljemenu več sto izletnikov, med katerimi so tudi trije avtobusi z otroki, ki se zaradi snega ne morejo spustiti proti Zagrebu. Ob sljemenski cesti je tudi nekaj vozil, ki so zdrsnila zaradi snega.

Težave zaradi snega imajo tudi na zagrebškem letališču. Več letov so odpovedali, letalo iz Bruslja so preusmerili na ljubljansko letališče, letalo iz Münchna pa v Gradec.

Na Hrvaškem napovedujejo, da bo do sobote zjutraj v posameznih krajih zapadlo približno 25 centimetrov novega snega. Na obali bo pihal južni veter in bo deževalo. Vreme naj bi se umirilo v soboto in nedeljo. Prihodnji teden pa bodo temperature znova nižje in obetajo se nove padavine.