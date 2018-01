Ne morejo verjeti, kaj je napisal Donald Trump

WASHINGTON – Kdo ima večjega? To je žgoča debata, ki v zadnjih urah poteka na spletnih omrežjih. Krivca za razpravo sta ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un. Menda ima ta gumb za sprožitev nuklearnega orožja na svoji mizi. Pred nekaj urami se je s tem pohvalil tudi ameriški predsednik in dodal, da je njegov še veliko večji in močnejši. »In moj gumb dela!« je nekoliko porogljivo sporočil severnokorejskemu voditelju.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!