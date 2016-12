Ne boste verjeli: pred božičnim masakrom je naredil selfi!

BERLIN – Berlinski napadalec Anis Amri je pred pokolom na božičnem sejmu iz kabine tovornjaka sprva poslal svojemu prijatelju sporočilo, v katerem je med drugim pisalo »moli zame brat«, nato pa še svoj selfi, poročajo nemški mediji.

»Moj brat, vse je v redu, z božjo pomočjo, sedaj sem v vozilu, moli zame, brat, moli zame,« je pisalo v sporočilu, ki ga je Amri poslal iz tovornjaka nekaj minut, preden je 19. decembra zapeljal v množico, pri tem pa ubil 12 ljudi in jih ranil približno 50.

Nemška policija je sicer danes priprla za zdaj še neimenovanega 40-letnega državljana Tunizije, ki je osumljen sodelovanja z Amrijem. Osumljenca so priprli dopoldne, potem ko je zvezna policija preiskala njegov dom in posest. Amri naj bi imel v telefonu, ki so ga našli na prizorišču napada, shranjeno njegovo telefonsko številko.

Tovornjak, ki je zapeljal med ljudi, je imel posebno varnostno napravo, ki v primeru trčenja avtomatično ustavi vozilo. Ta naprava je rešila kar nekaj življenj, navajata vladne vire nemška javna televizija in časopis Süddeutsche Zeitung.

Amrija je sicer ubila italijanska policija 23. decembra v Milanu med patruljo, ko je izvlekel orožje in začel streljati.

Odgovornost za berlinski masaker je prevzela skupina Islamska država, ki je v petek objavila videoposnetek, v katerem Amri zapriseže vodji Islamske države Abu Bakru al Bagdadiju. Tunizijske oblasti so v soboto razkrile, da so aretirale Amrijevega nečaka in še dva moška, ki so osumljeni, da so člani teroristične celice, povezane z Amrijem.

Preiskovalci so danes še razkrili, da so pri njem našli tudi nizozemsko kartico SIM. Po zadnjih podatkih je Amri potoval iz Nizozemske v Francijo in nato v Milano. Preiskovalci še ugotavljajo, kako je Amri zapustil Berlin in prišel do Nizozemske.