Našli način, kako Trumpu preprečiti, da postane predsednik ZDA?

NEW YORK – Ameriški elektorji bodo 19. decembra po zveznih državah oddali svoje glasove za naslednjega predsednika ZDA, kar bo šele uradno potrdilo zmagovalca volitev. Najmanj šest pa naj bi se jih pridružili gibanju s peticijo, ki elektorje poziva, naj svojih glasov ne oddajo republikancu Donaldu Trumpu.

Na volitvah 8. novembra je zmagal Trump, ki je osvojil najmanj 290 potrebnih elektorskih glasov od 270. Demokratska kandidatka Hillary Clinton je poraz priznala, Bela hiša predsednika Baracka Obame pa že dela s Trumpovo ekipo, da bi zagotovili gladko predajo poslov. Clintonova bo na koncu dobila okrog dva milijona glasov volivcev več, vendar pa so pomembni elektorski glasovi, ki jih kandidat osvaja z zmagami v posameznih državah.

Kritik sistema

Trump je bil oster kritik elektorskega sistema, ki so ga očetje države zasnovali prav zato, da na volitvah ne bi zmagal tak kandidat, kot je on. Torej nekdo, ki ni preverjen in nima blagoslova vodstva katere od večjih strank. Do Trumpa so na ameriških predsedniških volitvah zmagovali kandidati, ki so bili bolj ali manj v politični sredini in so se držali ustaljenih norm.

Trump je še vedno kritik elektorskega sistema, čeprav je zmagal, in pravi, da bi zmagal tudi sicer, saj bi vodil bolj intenzivne kampanje v državah z večjim številom prebivalstva. Demokratska senatorka iz Kalifornije Barbara Boxer je vložila predlog zakona za ukinitev elektorskega sistema, s čimer pa se republikanska večina v kongresu vsaj naslednji dve leti zanesljivo ne bo ukvarjala.

Obstaja tudi pobuda 11 zveznih držav, ki želijo sistem spremeniti tako, da elektorji na koncu volitev oddajo svoje glasove tistemu, ki je dobil več glasov volivcev po vseh ZDA. Za uspeh te pobude je treba zbrati države, ki zaležejo skupaj za več kot polovico od 538 elektorjev. Omenjenih 11 držav jih ima »le« 165.

Peticija, da ne oddajo glasov

Najglasnejši so proti sistemu podporniki nekdanjega demokratskega predsedniškega kandidata Bernarda Sandersa, ki poskušajo prepričati tudi republikanske kolege elektorje, da 19. decembra ne oddajo svojih glasov Trumpu. Ti demokratski elektorji ne želijo, da kolegi podprejo Clintonovo, ampak da oddajo glas komu tretjemu, in sicer zato, da diskreditirajo sistem in olajšajo njegovo ukinitev.

V zgodovini je bilo med elektorji že nekaj prebežnikov, ki niso upoštevali volje volivcev svoje države, vendar pa ima danes kar 29 zveznih držav posebne zakone, ki od elektorjev zahtevajo, da glasove oddajo zmagovalcu. Kazni so sicer nizke ali celo zgolj simbolične.

Demokratski aktivisti medtem zasebno pritiskajo na volilni štab Clintonove, da zahteva ponovno štetje glasovnic v Wisconsinu, Michiganu (kjer še ni uradnih izidov) in Pensilvaniji. Ugotovili so namreč, da je Clintonova na primer v Wisconsinu dobila povprečno sedem odstotnih točk manj glasov v okrožjih, ki so uporabljala elektronske volilne stroje, v katere je mogoče vdreti, kot pa v okrožjih, kjer so uporabljali papirnate glasovnice. Dokazov za morebitne poneverbe sicer nimajo.

Rok za zahtevo po ponovnem štetju glasovnic v Wisconsinu poteče v petek, v Pensilvaniji v ponedeljek, v Michiganu pa naslednjo sredo. Verjetnosti, da bi se Clintonova odločila za tak korak, pa v bistvu ni.