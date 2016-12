Našli izgubljeno sliko Leonarda da Vincija

Risba, ki jo je s še trinajstimi drugimi na podstrešju svoje hiše našel upokojeni zdravnik, je izgubljeno delo renesančnega mojstra Leonarda da Vincija, je sporočila pariška avkcijska hiša. Velika je 19,3 x 13 centimetrov in naj bi bila vredna neverjetnih 15 milijonov evrov, pravijo pri dražbeni hiši Tajan in še, da je odkritje izjemno.



Avtentičnost risbe sta potrdila strokovnjaka Patrick de Bayser in Carmen C. Bambach iz newyorškega Metropolitanskega muzeja, strokovnjaka za da Vincija pravita, da gre za prvega novega Leonarda v zadnjih 15 letih. Zadnjo, ki je prišla na trg, risba konja in jezdeca, so leta 2001 prodali za deset milijonov dolarjev. Bila naj bi najpomembnejša risba umetnika, ki so jo po tridesetih letih prejšnjega stoletja prodajali na dražbi.



Thaddée Prate iz dražbene hiše Tajan je povedal, da mu je zdravnik predal 14 risb, ki so bile očetove, ta je zbiral knjige, našel pa jih je v neki knjigarni v začetku 20. stoletja. »Takoj sem dobil občutek, da gre za zanimivo delo, ki zahteva več pozornosti,« je dejal in zaprosil za mnenje de Bayserja, poznavalca starih mojstrov. No, zdaj odkrita risba, dramatična študija, ki jo je Leonardo ustvaril, ko mu je bilo okoli trideset let, je ena od njegovih osmih na temo mučeništva svetega Sebastiana. De Bayser je s peresom narisano risbo opazil med rutinskim pregledovanjem materiala, ki ga je avkcijska hiša dobila v ocenjevanje že marca, šele pred kratkim pa so ga v roke dobili strokovnjaki. Najprej je pomislil, da je delo firenškega umetnika iz 15. stoletja, in pogledal še na zadnjo stran. Tam je bilo nekaj znanstvenih skic optičnega eksperimenta, ki je kazal senco, ki jo meče sveča, pa tudi nekaj spektakularnih zapisov od zadaj naprej. Prav to tehniko je rad in pogosto uporabljal da Vinci: tako je bilo njegove zapise mogoče prebrati samo s pomočjo zrcala. De Bayser je opazil še, da senčenje na risbi – ta kaže mučenika ob drevesnem deblu – teče z desne proti levi. »To pa pomeni, da je risar levičar kot da Vinci. Takoj sem bil prepričan, da je delo Leonardovo,« pravi.



Poznavalci menijo, da je risba iz enega od slavnih zvezkov slavnega umetnika. To ni edina študija svetega Sebastiana, še dve sta, ena je v muzeju Bonnat-Helleu v jugozahodnem francoskem mestu Bayonne, druga v Kunsthalle v Hamburgu. Carmen C. Bambach je prepričana, da je nova risba iz istega obdobja kot risba v Hamburgu, 1478–1483. Njen najditelj hoče ostati anonimen.



Italijanski slikar, kipar, arhitekt, inženir in izumitelj Leonardo da Vinci (1452–1519) se je rodil v Vinciju v Toskani kot nezakonski sin firenškega notarja Piera da Vincija in kmetice Caterine. Zaradi vsestranske nadarjenosti ga opisujejo kot genija. Njegova najbolj znana in opevana slika je Mona Liza, ki je na ogled postavljena v pariškem Louvru.