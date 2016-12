Nasin znanstvenik: Nismo pripravljeni, asteroid nas bo ubil!

Raziskovalec, ki sodeluje z Naso, Joseph Nuth svari, da bo človeštva konec, če odkrijejo asteroid, na poti katerega se znajde naš planet. Prepričan je, da se takšen asteroid lahko pojavi kadar koli. Največja težava pa je, da če takšen asteroid odkrijemo, v tem trenutku ne bi mogli veliko narediti, besede Nutha povzema Independent.

Zadnji uničevalni asteroid, ki je izbrisal dominantno vrsto (dinozavre), se je zgodil pred 65 milijoni let. Takšni dogodki naj bi se dogajali vsakih 50 do 60 milijonov let. »Lahko bi rekli, da smo čez rok, ampak to je le slepo ugibanje,« ocenjuje Nuth.

Nasa redno spremlja velike skale, ki divjajo skozi vesolje. Če pa bi opazili kakšno, ki bi letela proti Zemlji, vesoljska agencija verjetno ne bi imela dovolj časa ustaviti jo. To podkrepljuje z dejstvom o asteroidu, ki je zadel Mars – odkrili so ga 22 mesecev prej. Za primerjavo: če bi želeli izstreliti vesoljsko plovilo, bi potrebovali pet let.