Naši sosedje bodo za izlet v Melanijino rojstno vas zaračunavali 200 evrov

TRST – Nekoč so turisti prihajali v Trst na ogled mesta, okoliškega Krasa in morja, danes pa se je situacija popolnoma spremenila. Poleg kulinaričnih doživetij, muzejev in gradov si želijo po novem obiskovalci obiskati Sevnico, rojstni kraj ameriške prve dame Melanie Trump, pišejo v časopisu Il Piccolo. To spremembo v turističnem povpraševanju so zaznali v zadnjih tednih, odkar so Donalda Trumpa njegovi sonarodnjaki izvolili za naslednjega predsednika ZDA, nekateri pa se novim trendom že prilagajajo.

Riccardo Zanellotti, direktor uglednega hotela Savoia Excelsior Palace, ki z drugimi zgodovinskimi stavbami krasi pogled na tržaško obalo, je eden izmed teh, ki želi svojim strankam ustreči tudi pri takih nenavadnih željah. Skupaj z mestno potovalno agencijo je zato pripravil vodeni izlet z imenom »The First Lady Home Town & Slovenia«. Številne stranke v hotelu so namreč izrazile željo, da bi obiskale mesto, kjer je odraščala Trumpova žena: »Tako se je rodila ideja, ki bo nedvomno všeč vsem Američanom, a ne samo njim,« razlaga Zanellotti.

Izletniki bodo na pot krenili iz Trsta, se ustavili na kosilu na slovenskem podeželju, nato pa v Sevnici imeli degustacijo vin in torte »s prepovedanim imenom«. Koliko pa bodo obiskovalci odšteli za tak? Zanellotti pravi, da 200 evrov na osebo.

Zagotovo pa on ni edini, ki bo v prihodnjih mesecih pridno izkoriščal slavo ameriške prve dame.