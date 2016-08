Napol golim turistom 130 evrov kazni

V Dubrovnik odslej pridi oblečen ali raje ostani pred njegovimi zidovi. Tako nekako bi lahko strnili že več mesecev veljaven pravilnik, ki pa se ga bodo tamkajšnji redarji odslej strogo držali. Dubrovniški podžupan Željko Raguž je tako na začetku tega tedna predstavil opozorilno tablo, s katero mesto jasno in glasno vsem turistom sporoča, da naj se po ulicah tega hrvaškega bisera nikakor več ne sprehajajo pomanjkljivo oblečeni. Ženske tako v mesto več ne smejo stopiti, če so oblečene v same kopalke, moški pa se bo po Stradunu več ne bodo smeli sprehoditi brez majice. Vsi tisti, ki se tega ne bodo držali in jih bo ustavil redar, bodo morali plačati kazen v višini 130 evrov.



Znotraj zgodovinskega obzidja Dubrovnika se po novem ne sme več metati niti cigaretnih ogorkov in nikakor več ne bodo dovolili posameznikom, da bi se po ulicah vozili z motorji ali kolesi. Nova navodila tudi vsem lastnikom psom zapovedujejo, da morajo štirinožce pripeti na povodec. Brez predhodnega dovoljenja mestnih oblasti tam ne bodo dovoljene niti zabavne prireditve, na katerih bi s predvajanjem preglasne glasbe motili turiste in domačine. V mestu so se za takšne ukrepe odločili zaradi tamkajšnjih domačinov, ki so se med drugim več let pritoževali nad neprimerno oblečenimi in napol golimi turisti. Prepričani so bili, da ti ne spadajo na Stradun oziroma v zgodovinsko jedro mesta, ki ga obdajajo cerkve in muzeji.