Napadajo s kemičnim orožjem: napetost se stopnjuje

ALEP – Napadeni uporniki poročajo o simptomih na očeh in po telesu, navedbe turške vojske povzema nemška tiskovna agencija dpa. Islamska država je pred tem po podatkih ZN izvedla najmanj en napad z bojnim plinom iperitom.

Režimske sile so danes dve novi soseski v nekoč največjem sirskem mestu, in sicer Džabal Badro in Badin, je sporočil sirski observatorij. Srditi spopadi med sirskimi vladnimi silami in uporniki se nadaljujejo v strateškem predelu Sukur. Uporniki so medtem ponoči okrepili raketne napade na zahodna območja Alepa in pri tem ubili najmanj štiri civiliste, mnogi so bili ranjeni.

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da je skoraj 1700 civilistov pobegnilo v zahodni del Alepa, ki je pod nadzorom vladnih sil, 2500 pa v severni predel Šejk Maksud, ki je v rokah kurdskih sil.

Po navedbah observatorija je bilo v soboto v spopadih ubito najmanj 18 civilistov, s čimer se je število civilnih žrtev od začetka vladne operacije proti upornikom 15. novembra povečalo na 219. Med ubitimi je 27 otrok. V vzhodnem delu Alepa je več kot 250.000 ljudi že štiri mesece žrtev obleganja.