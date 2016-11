Najstnica pred sodnika, ker je nahranila goloba

CARDIFF – Tisti, ki mislite, da je ocvrt krompirček nekaj povsem nedolžnega, se pošteno motite. Včasih nas lahko spravi celo pred sodnika. To lahko potrdi komaj 19-letna Lauren-Paige Smith iz Cardiffa, ki se je očitno ob napačnem času znašla na napačnem kraju. Najstnica je osmega julija sedela na klopci in jedla ocvrt krompirček, ki ga je pred tem kupila v bližnji prodajalni s hitro prehrano. Njeno pozornost je pritegnil golob pred njenimi nogami, ki je poskušal izprositi košček hrane. Mlada Valežanka mu je poklonila košček krompirčka in golob ga je v trenutku pogoltnil.



Trenutek zatem jo je prekrila senca mestnega redarja, ki ji je odmeril 28 evrov kazni za onesnaževanje okolja oziroma smetenje. Lauren je uradniku pojasnila, da je golob krompirček pojedel, da ni nikjer smeti, a ji je moški kljub temu izdal kazen. Deklica ni želela plačati in je užaljena odkorakala. Kmalu je na prigodo povsem pozabila, do minulega četrtka, ko jo je v poštnem nabiralniku pričakalo neljubo presenečenje. Dobila je pismo s pozivom na sodišče. Zaradi smetenja naj bi zagrešila prekršek. »Galebom in golobom sem dajala koščke kosila, ko je prišel tisti moški in me začel zasliševati. Poskušal je najti način, kako bi mi lahko odmeril kazen,« se spominja Lauren. »Vprašala sem ga, ali se zafrkava, saj so ptice pojedle ves krompirček. A je vse skupaj eskaliralo in zdaj moram pred sodišče.«



Svetlolaska je užaljena, ker so okoliški parki nastlani z iglami, ki jih za seboj puščajo odvisneži, odgovorne osebe pa se lotevajo najstnic. Kazen je že narasla na 115 evrov, kar je popolnoma razburilo njenega 66-letnega dedka Lancea Brewisa. »To je norost. Lauren še nikoli v življenju ni povzročala težav, zdaj pa jo kličejo pred sodnika, ker je nahranila nekaj ptičev! To je tipičen primer zapravljanja davkoplačevalskega denarja. Vsak s trohico pameti zna oceniti, da gre za neumnost. Deklica je želela narediti nekaj prijaznega do živali, zdaj pa to.«