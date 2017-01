Najstnica (15) zarinila policistu nož v vrat

CELLE – Nemško sodišče je danes na šest let mladinskega zapora obsodilo 16-letno radikalizirano najstnico, ki je pred letom dni napadla in poskusila umoriti nemškega policista. Preiskovalci menijo, da gre za prvi teroristični napad, ki je bil v Nemčiji izveden po naročilu ekstremistične skupine Islamska država, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Safia S. je bila v času napada na policista stara komaj 15 let. Napad je izvedla februarja lani na železniški postaji v Hannovru, ko ga je z nožem zabodla v vrat. Policist je na srečo napad preživel.

Prek spleta v stiku z Islamsko državo

Regionalno sodišče v osrednjem nemškem mestu Celle je najstnico poleg poskusa umora spoznalo krivo tudi za napad na policista in podpiranja teroristične organizacije. Kot je potrdilo sodišče, je želela umoriti policista med rutinskim pregledom, s teroristično Islamsko državo pa je bila v stiku prek spletnih omrežij.

Safia S., hči nemškega očeta in maroške matere, je priznala krivdo in se je kasneje policistu v pismu tudi opravičila za svoje dejanje. Napad je sicer izvedla mesec dni po obisku v Carigradu, kjer se je po mnenju preiskovalcev s teroristično organizacijo dogovarjala za vstop v Sirijo. To ji je preprečila njena mati, ko jo je odpeljala nazaj v Nemčijo.

Ločena mama

Napad na policista je bil po mnenju preiskovalcev prvi teroristični napad v Nemčiji, naročen od Islamske države, od takrat pa je ta prevzela odgovornost za še tri. Med njimi tudi napad v Berlinu decembra lani, ko je 24-letni Tunizijec Anis Amri ugrabil tovornjak, z njim zapeljal na božično tržnico in ubil 12 ljudi.

Safio je vzgajala le njena mati, ki se je od njenega očeta ločila. Med preiskavo je oče preiskovalcem povedal, da je ta svoje otroke vzgajala v strogem verskem duhu.

Prve radikalne znake je Safia začela kazati v letu 2008, ko jo je salafistični pridigar Pierre Vogel oklical za malo sestro islama, potem ko se je na youtubu pojavil njen posnetek, ko je kot sedemletnica recitirala Koran.