Najstarejšega pande ni več

Najstarejšega pande v ujetništvu na svetu ni več: ker se je samici zdravje zelo poslabšalo, so jo v hongkonškem parku, kjer je živela, uspavali. Z Ocean Parka so sporočili, da je veterinar Jia Jia evtanaziral, za to so se odločili iz etičnih razlogov, da bi kar 38 let stari samici prihranili trpljenje.



Jia Jia je dobila prostor v slavni Guinnessovi knjigi rekordov, v kateri je zapisana kot najstarejša pripadnica velikega pande, živeča v ujetništvu. Povprečna življenjska doba te vrste v divjini je od 18 do 20 let, v ujetništvu pa ti medvedi, ki se hranijo z bambusovimi vršički, živijo 30 let. Jia Jia – njeno ime pomeni dober, ljubezniv – se je skotila v divjini leta 1980, ko je bila stara dve leti, pa so jo prinesli v vzrejni center rezervata v kitajski provinci Sičuan. Peking je Jia Jia in še enega pando, ki mu je bilo ime An An, Hongkongu podaril leta 1999, dve leti po tem, ko so Britanci po 156 letih vladanja to svojo kolonijo vrnili Kitajski.



Jia Jia je v bila zadnjem času slabega zdravja, in sicer zaradi starosti, med drugim je imela visok tlak in artritis, zaradi česar je potrebovala pogosto veterinarsko oskrbo in zdravila. V zadnjih dveh tednih pa se je njeno zdravje znatno poslabšalo, ni več jedla, zaradi česar je močno shujšala – na dan je pojedla manj kot tri kilograme hrane, prej deset, teža pa je padla z 71 kilogramov na 67. »Zadnje dni je prespala, preležala, hoditi ni mogla, ni se zanimala za hrano in tekočino. Vedeli smo, da bo nekoč prišel ta dan, a smo kljub temu vsi v parku žalostni, predvsem oskrbniki, ki so zanjo skrbeli vsa ta leta,« je povedal direktor parka Leo Kung. Na srečo je imela Jin Jin tam prijatelje, ki jih bodo obiskovalci lahko še naprej občudovali. Tri pande še živijo v parku, An An, ki ima 30 let, in enajstletna Ying Ying in Le Le.



So ogrožena živalska vrsta, saj njihovo naravno okolje človek uničuje zaradi lesa, kmetovanja in gradnje. Po podatkih kitajske vlade naj bi leta 2014 v divjini živelo 1864 pand, 17 odstotkov več kot leta 2003. Imajo izjemno kratko paritveno sezono, samice so plodne le od 24 do 36 ur na leto, pravi neprofitna organizacija Pandas International.