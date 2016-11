Najprej orkan, nato potres, zaskrbljeni zaradi cunamija

SAN SALVADOR – Salvador in Nikaragvo je danes stresel močan potres z magnitudo 7,2, so sporočili iz ameriškega seizmološkega urada USGS. Žarišče potresa je bilo v Tihem oceanu, zato so oblasti v Salvadorju izdale opozorilo zaradi nevarnosti cunamija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O gmotni škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo.

Žarišče potresa je bilo okoli 120 kilometrov od obale Salvadorja na globini 33 kilometrov. Tresenje tal je bilo čutiti tudi v prestolnici Nikaragve Managua.

Le uro pred potresem je Nikaragvo in sosednjo Kostariko dosegel silovit orkan Otto z močnim deževjem in vetrom s hitrostjo do 175 kilometrov na uro. Pričakovati je, da bo orkan povzročil poplave in zemeljske plazove, nato pa bo postopoma oslabel.