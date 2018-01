Najprej je padla super sedmica, v dveh dneh pa še do 847 milijonov

Med novoletnimi željami je bilo, kot kaže, veliko denarnih in te se že na veliko uresničujejo. Potem ko smo tudi pri nas dobili srečneža, ki je zadel super sedmico in s tem milijon evrov, sta se milijonskih zneskov zdaj razveselila tudi dva Američana.

Tam so dobitki, sploh za naše razmere, astronomski in mnogi si ne znajo niti predstavljati, kaj bi počeli s toliko denarja. Zadnji med srečneži, moški iz zvezne države New Hampshire, bo v žep namreč pobasal neverjetnih 473 milijonov evrov, ki mu jih je prinesla kombinacija številk 12, 29, 30, 33, 61 ter dodatna 26. Poleg omenjenega jackpota je bilo izžrebanih pet tretjih nagrad. Po milijon zelencev oziroma 831.000 evrov gre v ameriške zvezne države New Jersey, Connecticut, Severno Karolino, Teksas in Washington. Kdo je novopečeni milijonar, še ni znano, zato tudi še ni dobil priložnosti povedati, kaj si bo z denarjem privoščil. Prav tako še ni znana identiteta Američana, ki je dan pred omenjenim jackpotom tudi zadel na loteriji, in sicer 374 milijonov evrov. A dobitnik 473 milijonov ne bo dolgo ostal skrit. V New Hampshiru je namreč z zakonom določeno, da se mora javno objaviti ime, kraj bivanja in znesek dobitka vsakega, ki zadane na lotu. Zmagovalec, to velja za vse ameriške zvezne države, se lahko odloči, da dobitek prejme v 30 obrokih, po enega vsako leto, in mu tako ni treba skrbeti, kam bi denar spravil ali da bi mu ga kdo ukradel, lahko pa se odloči in ga prejme v enkratnem znesku.

6 pravilnih številk mu je prineslo milijone.

Med Američani so igre na srečo zelo priljubljene in mnogi so pripravljeni v vrsti stati tudi po več uro, da bi vplačali svoj listek, tiskovni predstavnik državne loterije Jeff Lenart je povedal, da se zanimanje za te vrste iger na srečo med državljani celo povečuje. Lani so tako za srečke zapravili okrog 67 milijard evrov, ena stane dva dolarja oziroma 1,66 evra. Najvišji znesek, ki so ga izplačali, je bil 1,3 milijarde evrov, razdelili pa so si ga trije. Tudi takrat so srečne številke izžrebali januarja, in sicer leta 2016. Najvišji dobitek, rekordnih 565 milijonov, pa so podelili leta 2012. Slednji ni bil le najvišji izplačan znesek v zgodovini v ZDA, ampak kar na svetu. »Kljub velikemu zanimanju so možnosti, da nekdo zadane jackpot, izjemno majhne – 303 milijone proti ena. Nikogar nočem strašiti ali mu vzeti volje do igranja, a tako pač je,« je v smehu še dodal Lenart.