Najmanjša britanska najstnica gre naprej z nasmeškom

Najmanjša britanska najstnica vsak dan preživlja v bolečini, a jo premaguje z nasmeškom. Devetnajstletna Georgia Rankin trpi za redko obliko skeletne displazije, pri kateri hrustanec prehitro zakosteni in ovira nadaljnjo rast udov. Dekle zdaj meri v višino malce manj kot 79 centimetrov in je manjša od povprečnega dveletnika. Njena oblika pritlikavosti je tako redka, da je še vedno niso uradno diagnosticirali.

Življenje z bolečino

A Georgijina glavna skrb ni njena višina, ampak bolečina, s katero se spoprijema prav vsak dan. Kakor je zaupala britanskim časnikom, je njeno življenje ena sama bolečina. »Bolečina je kot velik oblak nad mojim življenjem. V bolečinah sem od trenutka, ko se zbudim, do trenutka, ko zaspim.« Pri premagovanju bolečin ji še kako zelo pomaga njena psička Poppy, ki začuti, kdaj je še posebno hudo, in tedaj postane še bolj zaščitniška in ljubeča.

78,7 centimetra meri Georgia v višino.

Čeprav Georgia priznava, da se je v šoli počutila zelo izolirano, še kako ceni to, kar jo dela drugačno. »Rada sem tako edinstvena in nočem več biti takšna kot vsi drugi,« pravi devetnajstletnica. Ko je bila stara 13 let, se je odločila za operacijo, pri kateri so ji odstranili oba kolčna sklepa. Poseg je nekoliko zmanjšal bolečine, a zaradi tega nikoli ne bo mogla hoditi. Zaradi bolečin mora štirikrat na dan jemati analgetike, od paracetamola do morfina, dvakrat na dan pa še protivnetna sredstva in lokalni anestetik za kolke.

A vse skupaj prenaša z nasmeškom na obrazu in se zna pošaliti iz svoje majhnosti. Tako se v smehu spomni na dan, ko si je v srednji šoli nadela kravato, ki je bila daljša od nje, ali ko je božično nogavico (v kakršne na Otoku dajejo božična darila) uporabila kot spalno vrečo.

Velik izziv ji zanjo iskanje primernih oblačil in obutve, saj ni enostavno najti oblačila za triletnika, ki bi ne bi bila videti čudno na odraslem človeku. Leta 2014 je s pomočjo družine in prijateljev začela zbirati sredstva za poseben voziček in septembra 2016 ga je končno dobila. Vreden je 18.000 funtov (več kot 20.000 evrov), a z njim se lahko premika naokoli.

Težave po rojstvu

Georgijini starši Andrea in Simon so kmalu po njenem rojstvu videli, da s hčerkico nekaj ni v redu, saj ni zadržala nobene hrane in hitro izgubljala težo. V pediatrični bolnišnici v domačem Cheshiru so ugotovili, da ima tuftingovo enteropatijo, črevesno motnjo, zaradi katere bi lahko umrla. Prvih deset let življenja so jo morali hraniti po cevki, deklica pa je trpela za nenehnimi infekcijami. Zdravniki niso bili prepričani, ali bo preživela. Ko sta Andrea in Simon opazila, da je precej manjša od vrstnikov, sta šla spet k zdravnikom in ugotovili so, da ima tudi hudo osteoporozo in ne bo več rasla.

A Georgia se ni dala. Izučila se je za kozmetičarko in svoje znanje zdaj deli na spletnem portalu youtube, kjer ima že 1400 sledilcev. Pred nedavnim se je udeležila konvencije pritlikavcev v ZDA, ki jo je organizirala zveza Little People of America, ki šteje več kot 70.000 članov. Tam je ugotovila, da bi ji pri premagovanju bolečin lahko pomagalo konopljino olje, a kaj ko je uporaba indijske konoplje v Britaniji prepovedana.