Najboljšo pico spekli odvisniki

RIM – Italijani imajo najboljšo kavo na svetu in tudi najboljše pice. Pa veste, kje v Italiji pečejo najboljše? Ta čast je pripadla piceriji, ki jo vodijo stanovalci rehabilitacijskega centra za pomoč odvisnikom, v katerem se ljudje, ki se zdravijo in okrevajo od odvisnosti od mamil, učijo za kuharje ali natakarje.



Picerija SP.accio v Riminiju, del rehabilitacijskega centra San Patrignano, je v anketi italijanske spletne strani Gastronauta, v kateri so spraševali po naj italijanski pici in sestavili seznam petdesetih najboljših, dobila največ glasov. Anketa je trajala ves september, kar 7335 ljudi je glasovalo za to picerijo. Pri Gastronauti so zapisali: »Ne častimo le najboljše pice v Italiji, ampak tudi sam projekt, rehabilitacijo, izobraževanje, integracijo in rast mladih, ki so se odločili obrniti nov list v življenju in si dati še eno možnost.«



Kakšnih 1300 mladih, ki imajo težave z odvisnostjo od mamil, se trenutno zdravi v centru San Patrignano v Riminiju. Nekateri so prišli sami, druge so napotile socialne službe ali pa so zdravljenje dobili kot alternativo zaporni kazni. Šolanje je osrednji del terapevtskega zdravljenja, poleg dela v piceriji se mladi v centru lahko izučijo še za tesarja ali vodovodnega inštalaterja ter 48 drugih poklicev. Lahko pa tudi nadaljujejo študij, ki so se ga nekoč lotili.



No, picerija je odprta že deset let, nekoč je delovala pod imenom ‘O Malomm, uporabljajo le ekološko pridelano moko in lokalne sestavine najboljše kakovosti. Po anketi Gastronaute je drugo mesto pripadlo piceriji Lievito iz Kalabrije, dobila je 7264 glasov, tretja najbolj priljubljena pa je Terrazza dei Grue (Castelli) s 1754 glasovi. Spletna stran je zabeležila skupno kar 39.862 glasov v čast slavni in opevani italijanski pici.