Najbolje se živi v Melbournu

LONDON – Britansko podjetje The Economist Intelligence Unit je objavilo rezultate analize življenja v 140 svetovnih mestih, ki so jih razdelili po kakovosti življenja. Tokrat je prvo mesto zasedel avstralski Melbourne, sledita mu Dunaj in kanadski Vancouver. Zanimivo je, da se med prvo deseterico ni znašlo niti eno mesto iz Velike Britanije in Združenih držav. Na vrhu seznama najbolj nevarnih mest je Damask, sledita mu nigerijski Lafos in libijski Tripolis. Svetovne metropole, kot so New York, London, Pariz in Tokio, se niso uvrstile na vrh, ker imajo težavo s stopnjo kriminala, zastoji v javnem transportu in prenaseljenostjo. Veliko ameriških mest je zdrsnilo na lestvici zaradi politike Donalda Trumpa in rasnih nemirov, britanskih pa zaradi brexita. Seznam so močno zaznamovali tudi teroristični napadi, kar sta še posebno občutila Manchester in Stockholm. Pri ocenjevanju kakovosti življenja so se osredotočali na območja zdravja, izobrazbe, stabilnosti, infrastrukture in kulture.



Najprijaznejša mesta 1. Melbourne – 97,5

2. Dunaj – 97,4

3. Vancouver – 97,3

4. Toronto – 97,2

5. Adelaide/Calgary – 96,6

7. Perth – 95,9

8. Auckland – 95,7

9. Helsinki – 95,6

10. Hamburg – 95,0